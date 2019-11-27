تمزّق عضلي يُبعد راشد عمر عن النصر

المصدر: دبي - عدنان الغـربي

يفتقد فريق الكرة بنادي النصر لاعبه راشد عمر في الفترة المقبلة، بسبب تعـرّضه إلى تمزق عضلي في المباراة الودية، التي خاضها «العميد» الاثنين الماضي، أمام فريق كواترو استعداداً لمواجهة الظفرة الحاسمة في مشوار التأهل إلى ربع النهائي لكأس الخليج العربي.

والمقررة السبت المقبل في إطار مباريات المجموعة الأولى، ولا يملك النصر بديلاً عن الفوز حيث يحتل المركز الخامس بالمجموعة بفارق نقطتين عن الظفرة صاحب المركز الرابع.

وفي المقابل، شهدت تدريبات الفريق عودة هزاع سالم الذي شفي من إصابة تعرض لها على مستوى العضلة الأمامية، وحرمته من المشاركة أمام اتحاد كلباء الأسبوع قبل الماضي.