شايفر: تألّق الشباب ونجوم «الأولمبي» مؤشر إيجابي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ثمّن الألماني وينفريد شايفر، مدرب فريق الكرة بنادي بني ياس، الدعم الذي يحظى به «السماوي» من القيادة العليا للنادي التي تمثلت في توفير كل متطلبات النجاح، وتهيئة بيئة جيدة للفريق والاهتمام باللاعبين، وأبدى سعادته بالمستوى الذي قدّمه اللاعبون أخيراً في كأس الخليج العربي، ذاكراً أن مستواهم في تطور.

وقال: «سعيد بتألق جميع اللاعبين، خاصة الشباب منهم، مثل محمد كمعس الذي أحرز هدفاً رائعاً في مرمى حتا خلال مباراتنا الأخيرة من عدة تمريرات وجمل تكتكية.

وهذه هي الطريقة التي نريد أن نكون عليها دوماً للاستمتاع بكرة القدم، وأيضاً يوجد خميس صالح ولاعبو الفريق بالمنتخب الأولمبي إلى جانب بقية عناصر الخبرة الذين قدّموا جميعاً مستوى مرضياً في الفترة الماضية، وهو مؤشر إيجابي في مسيرة الفريق».

وأكد مدرب السماوي أن أكثر ما يهمه الأداء بروح قتالية، ذاكراً أن طموح الفوز وحده لا يكفي لتحقيق النتائج الإيجابية، وإنما يجب أن تكون هناك رغبة قوية في الفوز، وقال: «من يلعب بروح قتالية يحقق أهدافه».

وأشار شايفر إلى الرعاية الطبية التي توافرت لمدافع الفريق حسن المحرمي عقب تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي والتوجيهات بسفره إلى إسبانيا للعلاج على يد أفضل أطباء العالم.

ووصف شايفر اختيار الدكتور رامون كوجات، الذي أجرى عملية الرباط الصليبي للمحرمي مساء أمس، حسب موعد العملية، بأنه نظرة حكيمة وقرار صائب، ذاكراً أنه يعرف الدكتور رامون جيداً، ويؤمن بقدراته الطبية.

تحضيرات

ويواصل السماوي تحضيراته بروح معنوية عالية تأهباً لمباراته المهمة غداً أمام الفجيرة في كأس الخليج العربي التي يدخلها الفريق بعدة فرص للتأهل إلى المرحلة الثانية من المنافسة، إذ يبلغ رصيده 8 نقاط في المركز الثالث مقابل 7 نقاط للفجيرة الرابع.