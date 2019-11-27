النصر يبدأ تنفيذ 4 مبانٍ استثمارية بـ300 مليون

المصدر: دبي - عدنان الغربي

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس نادي النصر، بدأ النادي في تنفيذ أحد أكبر مشاريعه الاستثمارية الجديدة، وهو عبارة عن 4 مبان سكنية ومحلات تجاريـة في منطقة عود ميثاء، ويتضمن المشروع الجديد، الذي تستغرق مدة إنجازه 24 شهرا، 400 شقة و 24 محلاً تجارياً على مساحة 9460 متراً مربعاً بتكلفة 300 مليون درهم.

وكشف النصر عن تفاصيل المشروع خلال مؤتمر صحافي ظهر أمس، بقاعة كبار الشخصيات بإستاد آل مكتوم، وتحدث خلاله أحمد هاشم خوري نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وإبراهيم الفردان رئيس مجلس إدارة شركة النصر للاستثمار، ومهند سيف الأشرم الرئيس التنفيذي لشركة المقاولات المنفذة للمشروع، وعامر محمد الشمالي رئيس الخدمات المصرفية ببنك دبي التجاري.

ومنذر عبد الله العلي رئيس شركة غولدن سكوير مصممة المشروع، وبحضور عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، وعبد الرزاق الهاشمي رئيس مجلس شركة الألعاب بالنادي، وعمر الميدور نائب رئيس شركة النصر للاستثمار، ومحمد كاهور رئيس قسم الاتصال المؤسسي بالشركة، وأعضاء مجلس إدارات الشركات الثلاث بالنادي.

دعم

ووجه أحمد هاشم خوري الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على دعمه اللامحدود وتوجيهاته التي جعلت نادي النصر رائدا في مجال الاستثمار وناديا رياضيا متميزا.

وقال: تأتي سلسلة المشاريع الاستثمارية التي أطلقناها ضمن رؤية حكومتنا الرشيدة واستعدادا لرفع الدعم الحكومي بشكل جزئي عن أندية دبي بنهاية 2023 وعملا بتوجيهات سمو رئيس النادي تم إنشاء شركة النصر للاستثمار التي قطعت أشواطا كبيرة في تنفيذ محفظة استثمارية كبيرة من بينها هذا المشروع الجديد الذي نعلن عن بداية تنفيذه ويتضمن 4 مبان سكنية.

خطة

وأوضح إبراهيم الفردان أن نادي النصر يحاول الاستغلال الأمثل لكل القطاعات التجارية ضمن الخطة الرئيسية لشركة الاستثمار، وقال: لدينا استثمارات خارج النادي في العديد من المناطق في دبي، ونسعى لتطوير كل هذه المنشآت وإدارتها بعد الانتهاء من إنجازها بطريقة مثالية، وبدأنا بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.

والتي تضم بنايتين سكنيتين بـ 120 شقة و40 متجراً بتكلفة 100 مليون درهم، والمرحلة الثانية التي نطلقها تضم 4 مبان سكنية و24 متجرا بتكلفة 300 مليون درهم ومن الممكن أن تصل قيمته السوقية عند الانتهاء إلى 400 مليون درهم.

وأضاف: هو مشروع رائد يكمل ما بدأناه، وإضافة مهمة لمحفظة النادي الاستثمارية، ونسعى لنكون شركة مثالية في الاستثمار الرياضي ومنافسة لبقية الشركات.

فرص النجاح

وكشف إبراهيم الفردان أن وجود المشروع الجديد في منطقة عود ميثاء قريبا من مقر النادي ومن المستشفى الأمريكي يعزز فرص نجاحه باعتباره موقعا استراتيجيا في مدينة دبي ويرتبط بشبكة مواصلات متنوعة تشمل مترو دبي والحافلات وغيرها، وتحيط به عدد من المدارس الخاصة ومرافق خدمية مميزة ومدينة دبي الطبية.

مشيرا إلى أن المشاريع التي دخلت حيّز الاستغلال وجدت إقبالا كبيرا عليها، الأمر الذي شكل دافعا إضافيا لشركة الاستثمار لإطلاق حزمة من المشاريع الجديدة، وهي استمرار لتطوير منشآت النادي وخاصة استاد آل مكتوم الذي تم توسيع طاقة استيعابه إلى 16 ألف متفرج، واستاد حميد الطاير.