«أبيض الشابات» يتعادل مع البحرين سلباً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تعادل منتخبنا الوطني للشابات تحت 19 عاماً مع شقيقه البحريني من دون أهداف في المباراة الودية أول من أمس بملعب ذياب عوانة استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثانية للشابات، التي يستضيفها الاتحاد البحريني خلال الفترة من 29 ديسمبر إلى 6 يناير المقبلين.

ويخوض منتخبنا الودية الثانية مع البحرين في السابعة والنصف مساءً اليوم في ختام معسكره الداخلي. وتشهد النسخة الثانية لبطولة غرب آسيا مشاركة 7 منتخبات وهي الإمارات، البحرين، الأردن، لبنان، العراق، فلسطين والكويت، ويستضيف مبارياتها استاد علي بن محمد بن عيسى آل خليفة في نادي المحرق البحريني، وتجرى قرعة البطولة يوم الجمعة المقبل بمقر اتحاد غرب آسيا بالعاصمة الأردنية عمّان، ويتم خلالها توزيع المنتخبات على مجموعتين.