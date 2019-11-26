مارسيل: فخور بالأداء رغم الخسارة أمام الإسماعيلي

المصدر: أبو ظبي – البيان الرياضي

أكد مارسيل كايزر المدير الفني للجزيرة، أنه فخور بأداء لاعبيه رغم الخسارة أمام الإسماعيلي.

واقتنص الإسماعيلي، بطاقة العبور لربع نهائي البطولة بعد تكرار تفوقه على الجزيرة الإماراتي بهدفين دون رد في إياب دور الـ 16، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بنفس النتيجة للدراويش.

وقال كايزر في تصريحات عقب اللقاء "قدمنا مباراة جيدة، أهدرنا العديد من الفرص خلال لقاء اليوم، مثل فرصة فيصل المطروشي التي أتيحت له من مجهود فردي رائع".

وأشاد المدرب بالمجهود الرائع الذي قدمه الثنائي ماركوس كينو وعامر عبد الرحمن، العائدان اخيراً من الإصابة.