كونتيس مدرب حتا يعتذر لبني ياس

المصدر: دبي- علي الظاهري

أعتذر اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا، عن تصريحاته بعد الخسارة في الجولة الماضية لكأس الخليج العربي بأربعة أهداف دون مقابل من بني ياس، ووصفه ملعب "السماوي" بأنه يصلح لزراعة البطاطا وليس لكرة القدم .

وقال كونتيس: أريد أن أدلي ببيان حول ما جاء في المؤتمر الصحفي بعد المباراة السابقة، لم أكن أريد التقليل من أي شخص بتعليقي على حال الملعب بل على العكس تم استقبالنا ومعاملتنا من قبل نادي بني ياس بكل رقي، أردت فقط أن أعرب عن قلقي بشأن سلامة اللاعبين، أعتذر بشدة إذا أسأت لأي شخص وأريد أن أقول مرة أخرى أن هذه الخسارة جاءت نتيجة سوء اداء فريقي وليس للملعب دخل في هذا الامر.