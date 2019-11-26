شايفر: لن نلعب للتعادل أمام الفجيرة

المصدر: أبوظبي : أحمد عيسى

أكد الألماني وينفريد شايفر مدرب بني ياس، أن فريقه لن يلعب لأجل التعادل أمام الفجيرة في لقاء الفريقين مساء الخميس ضمن الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى لمنافسة كأس الخليج العربي، على الرغم من أن نقطة التعادل تكفي السماوي للتأهل، ذاكرا انه يخوض كل مباراة دائما بهدف الفوز ولايمكنه التفكير في "نقطة واحدة" لان التعادل وحسب قوله يعتبر نتيجة خطرة قبل إطلاق صافرة النهاية، ذاكرا أن المنافس يمكن أن يحرز هدفا في الثانية الأخيرة من اللقاء وبالتالي يخرج خاسرا، وقال : لذلك يجب أن يكون كل تركيزنا على الفوز وتقديم مباراة جيدة ترضي الطموحات.

وقال شايفر أن الروح القتالية التي أدى بها السماوي مؤخرا تجعله مؤهلا للفوز خاصة أن هنالك تطور كبير في مستوى اللاعبين من عناصر الخبرة والشباب وأضاف: لكن المباراة لن تكون سهلة لان الفجيرة يمتلك دافعا كبيرا للتأهل ويضم في صفوفه لاعبين مميزين ويجب أن نتعامل معه بحذر.

واكد مدرب السماوي عدم وجود غيابات في صفوف الفريق وجاهزية جميع اللاعبين لخوض اللقاء، متمينا تحقيق الفوز والمضي قدما في المنافسة، ذاكرا ان بني ياس يستهدف الخروج بلقب أحد البطولات المحلية في الموسم الحالي ليكون ردا يليق بالإهتمام الذي يجده من القيادة العليا للنادي.