الإسماعيلي يتأهل على حساب الجزيرة في "كأس محمد السادس"

المصدر: ابوظبي - محمد محسن -تصوير أحمد بدوان

تأهل فريق الإسماعيلي المصري إلى دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد تخطيه الجزيرة 2/0 لدور 16 الليلة على استاد محمد بن زايد، وقد حسم "الدراويش" الذهاب بنفس النتيجة، وستحدد القرعة لاحقاً الفريق المواجه له.

و خاض الجزيرة المباراة في غياب 7 لاعبين دوليين مشاركين مع المنتخب الوطني في خليجي 24"، كما شهدت عودة المهاجم البرازيلي كينو بعد غياب طويل بداعي الإصابة امتد إلى 50 يوماً.

ومع انطلاقة المباراة تألق عادل أبوبكر حارس الجزيرة وتصدى لركلة جزاء سددها محمود "دونجا" في الدقيقة 6، وسعى صاحب الأرض إلى فرض أسلوبه الهجومي على الخصم، وابرز المحاولات تسديدة للاعب الوسط ثولاني سيريرو، ق28، لكنها لم تحتسب بداعي التسلل، واستمرت محاولات "فخر ابوظبي" للتسجيل طيلة المباراة لكن "الدراويش" اعتمد على غلق المساحات واللعب على المرتدات، كما افتقد صاحب الأرض اللمسة الأخيرة في إنهاء الهجمة، وقد عاقب الدراويش، الجزيرة في الأمتار الأخيرة وسجل همام طارق الهدف الأول ق87، وأضاف الثاني حازم سيد ق90+3.