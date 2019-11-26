راشد بن عبود: النقل التلفزيوني مطلب مهم في «الهواة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

دعا راشد بن عبود المدير التنفيذي لنادي دبا الفجيرة، إلى ضرورة بث مباريات دوري الدرجة الأولى تلفزيونياً ومنح هذه المسابقة مزيداً من الاهتمام، خصوصاً وأنها المؤهلة لدوري الأضواء والشهرة مع نهاية كل موسم.

مشيراً إلى أن النقل التلفزيوني من شأنه أن يسهل الكثير من الأمور على المنظمين وأيضاً على حكام المباريات، لافتاً إلى أنهم في نادي دبا يقدرون الأعباء الكبيرة على اتحاد الكرة جراء تنظيم هذا الكم الكبير من البطولات، لكن في نهاية الأمر لا بد من منح الهواة أيضاً مزيداً من حقه وذلك فيما يتعلق ببث مبارياته.

لافتاً الى أن النقل التلفزيوني يساهم بقدر كبير في انتشار المسابقة ويجعل البعيدين يتابعون مباريات وأخبار أنديتهم مباشرة عبر البث التلفزيوني.

إصابات

وعرج بن عبود لفقدان فريقه لنقطتين أمام الوافد الجديد لدوري الأولى فريق البطائح بعد نهاية مباراتهم على وقع التعادل الإيجابي بهدف، حيث عزا ذلك لموجة الإصابات التي ضربت فريقه أثناء المباراة بعد مغادرة ثلاثة لاعبين الملعب في فترات مختلفة جراء تعرضهم لإصابات مختلفة، وهم فهد راشد وخالد حامد وأحمد باتو.

رفض

ورفض بن عبود تحميل حكم المباراة مسؤولية التعادل بعد أن راجت أخبار بمواقع التواصل بتقديم دبا الفجيرة لشكوى ضد الحكم احمد الحمادي الذي أدار المباراة حيث لم تكن هناك اخطاء مؤثرة تستدعي تقديم الشكوى، وأشار الى أنه لا غبار على حكامنا المواطنين الذين يبذلون كل ما بوسعهم من اجل إخراج المباراة لبر الأمان.