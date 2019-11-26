محمد بن زايد: أداء مشرّف قدمه لاعبونا في مونديال الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - وام - البيان الرياضي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، أبطال منتخب الإمارات للجوجيتسو الفائز ببطولة العالم التي استضافها اتحاد الإمارات للجوجيتسو ونظمها الاتحاد الدولي للعبة.

وهنأ سموه خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي، لاعبي المنتخب بالنتائج والأداء المشرف الذي قدموه خلال منافسات البطولة.

وقال سموه: أبطال المنتخب من شباب وشابات يواصلون تميزهم وتقديم مستوى يبرز مدى تطور مهاراتهم وإمكاناتهم في رياضة الجوجيتسو في مختلف البطولات، متمنياً سموه للمنتخب التوفيق في تحقيق مزيد من البطولات وتحقيق الإنجازات على منصات التتويج في المنافسات الإقليمية والدولية.

تهنئة

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على حساب سموه على «تويتر»، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق بمناسبة فوز نادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم، «كأس آسيا 2019»، وقال سموه: «نبارك لمشجعي ومحبي الهلال السعودي ونتمنى له كل التوفيق والنجاح في البطولات القادمة».

من جانبهم، أعرب لاعبو المنتخب عن شكرهم وتقديرهم لاهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وحرصه الدائم على دعم رياضة الجوجيتسو ما أسهم في تطويرها وعزز انتشارها وممارساتها على نطاق واسع.. مؤكدين أن هذا الدعم يمثل دافعاً قوياً لهم لمواصلة تدريبهم وتطوير مهاراتهم وتقديمهم الأداء المتميز.

مشاركة

أقيمت البطولة على «أرض مبادلة أرينا» في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي بمشاركة حوالي 69 دولة من مختلف أنحاء العالم خلال الفترة من 16 إلى 24 من شهر نوفمبر الجاري .

وحصد خلالها منتخب الإمارات 52 ميدالية ملونة توزعت بين 18 ذهبية و14 فضية و20 برونزية ومع هذا العدد الكبير من الميداليات تفوق منتخب الإمارات للجوجيتسو على جميع المنتخبات المشاركة ليحل في المركز الأول من حيث التصنيف العام متفوقاً على روسيا وبولندا اللتين حلتا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.. فيما مثل منتخب الإمارات في البطولة 76 لاعباً من مختلف الفئات .

حيث كان للناشئات 15 لاعبة، فيما شاركت 15 لاعبة في فئة تحت 18 عاماً، و3 لاعبات في فئة فوق 18 عاماً، و11 لاعبة في فئة تحت 21 عاماً.. وفي فئات الرجال، شارك 16 لاعباً في فئة الناشئين، و12 لاعباً في فئة فوق 18 عاماً، و11 لاعباً في فئة تحت 21 عاماً، و9 لاعبين في فئة الأساتذة.

حضور

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.

والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي.

وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.