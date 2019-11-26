كرونـو: الروزنامـة المضغـوطـة ستقلـب الموازين

المصدر: دبي - عـدنان الغربي

أكد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر، أن التعديلات الأخيرة على روزنامة الموسم المضغوطة ستربك حسابات المدربين، وتفرض تغيير برامج التحضيرات، وستقلب الموازين، وتعدّ اختباراً حقيقياً لكل الأندية وخصوصاً الموجودة في دائرة التنافس.

موضحاً أنه من الصعب تجاوز المرحلة المقبلة دون تسجيل أية خسائر وعلى جميع الفرق أن تكون مستعدة من كل النواحي الفنية والبدنية لأن اللاعبين غير معتادين على هذا النسق.

وعلى ضوء البرمجة الجديدة ستقام 5 جولات من مسابقة دوري الخليج العربي ودور الـ16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة خلال 22 يوماً من 10 ديسمبر إلى 2 يناير المقبلين.

وقال كرونوسلاف: البرمجة الجديدة ستقلب الموازين وسيكون لها تأثير واضح على جدول الترتيب، الفرق التي بدأت بشكل قوي يمكن أن ينزل مستواها ومن بدأ بشكل سيئ يمكن أن يتحسّن.

ذلك مرتبط بقدرة كل فريق على الـتأقلم مع التعديلات الأخيرة، بالتأكيد ستكون فترة صعبة على الجميع وتحتاج إلى دكة احتياط قوية لإيجاد الحلول البديلة لكل مباراة ولمنح بعض اللاعبين الأساسيين فرصة لالتقاط الأنفاس، إنها مرحلة مهمة في الموسم واختبار حقيقي للأقوياء، نحن في النصر نحاول استثمار التوقف الحالي لإعداد فريقنا للفترة المضغوطة، وتجهيز أكبر عدد ممكن من اللاعبين البدلاء ليكونوا على أتمّ الاستعداد.

تأييد

وعبّر كرونو عن تأييده لبرمجة أكثر من جولة واحدة أسبوعياً كونه نظاماً معتمداً في أغلب الدوريات في العالم ومفيد للمنتخبات الوطنية التي تخوض معدّل مباراتين متتاليتين خلال أيام الفيفا أو سلسلة مباريات في المسابقات القارية ونهائيات كأس العالم، وقال: الطقس جميل في الإمارات حالياً وأعتقد أنه يمكن اللعب خلال هذه الفترة أكثر من مباراة في الأسبوع.

، وبالتالي يمكن استثمار فصل الشتاء لخوض أكبر عدد من المباريات واستكمال الموسم الكروي قبل دخول فصل الصيف الحارّ، يجب أن نعوّد لاعبينا في دوري الخليج العربي على اللعب كل 3 أو 4 أيّام والمهمّ تعويدهم على عملية الاستشفاء البدني واستعادة جاهزيتهم خلال الفترات القصيرة بين المباريات، وهي تجربة سيستفيد منها المنتخب الوطني.

تأهل

وكشف كرونو عن أن تحضيرات النصر تسير بشكل جيد استعداداً لمواجهة الظفرة لحساب الجولة الأخيرة لكأس الخليج العربي والتي ستكون نتيجتها حاسمة للتأهل إلى ربع النهائي، معرباً عن رضاه للمستويات التي يقدمها لاعبوه وبانضباطهـم، ومثنياً على الأجواء الطيبّة داخل الفريق والتي بفضلها استطاع النصر تحقيق نتائج إيجابية والارتقاء إلى المركز الرابع في دوري الخليج العربي.

تجديد

وعن منتخبنا الوطني، أكد كرونو أن «الأبيض» دخل مرحلة جديدة تحت قيادة المدرب الهولندي مارفيك تعتمد على تجديد عناصر الفريق وهي مرحلة ضرورية لتطوير الأداء وتحقيق الأهداف.

وقال: كرة القدم تحتاج إلى ضخّ دماء جديدة دائماً، لا يمكن الاستمرار على الجيل نفسه لسنوات طويلة، هذه الوضعية نفسها نمر بها في المنتخب الكرواتي، لقد وصلنا إلى نهائي كأس العالم العام الماضي وحققنا إنجازاً غير مسبوق، ولكن حانت مرحلة التجديد وفعلاً بدأ المدرب في ضم عناصر جديدة، هكذا نطوّر كرة القدم.

الكرة الخليجية

وعن رأيه في كرة القدم الخليجية، أوضح مدرب النصر الذي بدأ تجربته بالسعودية في 2017 قبل أن ينتقل إلى الدوري الإماراتي لقيادة بني ياس في الموسم الماضي ثم تعويض البرازيلي كايو زاناردي في تدريب النصر منذ 40 يوماً، أن الكرة الخليجية أثبتت علو كعبها وتطورها في السنوات الأخيرة على الصعيد القـارّي.

مشيراً إلى أن تتويج الهلال السعودي بدوري أبطال آسيا، أول من أمس، على حساب أوراوا الياباني في عقر داره بثنائية نظيفة يؤكد ذلك، وأضاف: من خلال تجربتي في السعودية والإمارات، أشعر أن الكرة في هذه المنطقة تتطور بشكل كبير آخر 3 سنوات، وخصوصاً في الدوري السعودي الذي يسمح بمشاركة 7 لاعبين أجانب.

تألق

وتطرق كرونوسلاف إلى تألق المنتخب الكرواتي في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا وإحرازه المركز الثاني، وقال:لا أحد كان يتوقع ما فعله منتخب كرواتيا، إنها ملحمة ستلهم الأجيال المتعاقبة، نحن بلد صغير عدد سكانه 4 ملايين نسمة، لا نملك قاعدة واسعة للاعبي كرة القدم مثل المنتخبات الكبيرة في العالم، وليس لدينا منشآت رياضية جميلة لصناعة لاعبين كبار.

ولكن حققنا إنجازاً نادراً في مونديال روسيا بفضل الروح القتالية التي يتميز بها لاعبونا، بالتأكيد ستكون مرحلة مهمّة في تاريخ كرة القدم الكرواتية لصناعـة جيل جديد.

وأوضح كرونو الذي سبق أن عمل مساعداً ضمن الجهاز الفني لمنتخب بلاده في 2012: أن ما فعله منتخب بلاده العام الماضي في روسيا، ضاعف الاهتمام بكرة القدم على مستوى الأكاديميات وأوجد أملاً بين الجماهير الكرواتية حول قدرتنا على المنافسة على الألقاب العالمية.