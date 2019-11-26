الجزيرة يتمسك بالأمل الأخير في كأس محمد السادس

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

يستضيف فريق الكرة بنادي الجزيرة نظيره الإسماعيلي المصري في السادسة مساء اليوم باستاد محمد بن زايد في إياب دور 16، لكأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، ويلعب «فخر أبوظبي» المباراة بطموح التأهل إلى دور الثمانية رغم صعوبة المهمة.

حيث خسر في الذهاب 0 - 2، ولكنه يتمسك بالأمل الأخير. وعاد إلى صفوف الفريق من معسكر المنتخب عمر عبدالرحمن وزايد العامري فيما يفتقد 7 دوليين، لوجودهم مع المنتخب، المشارك في «خليجي24».

وأكد مارسيل كايزر مدرب الجزيرة أن التحضيرات سارت بشكل جيد، رغم الغيابات المؤثرة، واكتمل شفاء البرازيلي كينو وعامر عبد الرحمن من الإصابة، وربما يشاركان في جزء من المباراة، ومازال مراد باتنا تحت الملاحظة الطبية، لتعرضه لإصابة طفيفة أمام الظفرة.

وقال في المؤتمر الصحافي للمباراة: إذا كان مدرب المنتخب ليس في حاجة لعمر عبد الرحمن وزايد العامري، فإنه سعيد بوجودهما مع الجزيرة، وسيتأكد من قدرتهما على خوض المباراة.

وأوضح الصربي ميودراج يسيتش مدرب الإسماعيلي أن فريقه عانى خلال فترة التحضيرات من استدعاء لاعبيه إلى المنتخبات، لكن الفريق سيكون مكتمل الصفوف، أمام الجزيرة، ولدى اللاعبين الحافز القوي للتأهل إلى دور الثمانية.