استاد هزاع يتزين بمسيرة التسامح

المصدر: العين- طلحة عبد الله

تزين استاد هزاع بن زايد، أمس، بمسيرة التسامح، التي نظمها نادي العين ، احتفالاً باليوم الوطني 48 للدولة، وشهدت الساحة أمام الاستاد، مشاركة أكثر من 20 هيئة ودائرة ومؤسسة.

وتقدمت بالمسيرة لاعبو الفريق الأول لكرة القدم ، وعدد من لاعبي الألعاب الرياضية بالنادي ، وتقدمتها فرقة شرطة أبوظبي الموسيقية والمدرسة الثانوية العسكرية.

وشكّل نحو 100 طالب من هيئة الأوقاف، علم الدولة، وتم عزف السلام الوطني، وتلاه قسم الولاء من قبل المدرسة الثانوية العسكرية، كما تضمن الاحتفال، فقرة لفرقة الحربية، و«التومينة» التي قدمتها هيئة الأوقاف، وأوبريت الإمارات، وتغنت به مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وقدمت مدرسة اليحر أوبريت الاتحاد.