فتح باب الترشح لجائزة «البصمة الرياضية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، أعلنت اللجنة المنظمة عن فتح باب الترشح في الدورة الثانية من جائزة «البصمة الرياضية» التي أطلقها مجلس دبي الرياضي ومؤسسة وطني الإمارات في إطار مبادرات دورة ند الشبا الرياضية تحت شعار «قدرات بلا حدود».

وتهدف الجائزة إلى تشجيع العمل التطوعي والمساهمة المجتمعية لدعم الرياضة في دبي، وتأتي ضمن فئات جائزة «وطني الإمارات للعمل الإنساني».

ودعت اللجنة المنظمة المؤسسات والأفراد إلى تقديم الملفات الخاصة بالترشح في الدورة الثانية من الجائزة بداية من اليوم وحتى 23 أبريل المقبل، على أن تتم إجراءات التحكيم خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان، ويتم تسليم الجائزة يوم 18 رمضان المقبل أثناء دورة ند الشبا الرياضية.

وسيكون الترشح لفئة «البصمة الرياضية» متاحاً للأفراد والمؤسسات من خلال إنجازات سبق لها أن حققت نجاحات على المستوى المحلي، وجاء إطلاق جائزة البصمة الرياضية سيراً على النهج الرياضي والمجتمعي لدورة ند الشبا الرياضية الرائدة التي أطلقها سمو ولي عهد دبي وتُعقد سنوياً برعاية سموه، وينظمها مجلس دبي الرياضي خلال شهر رمضان المبارك من كل عام.

الدورة الأولى

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد كرّم مجموعة «لاند مارك» الفائزة بالدورة الأولى من جائزة «البصمة الرياضية..

قدرات بلا حدود»، حيث سلّم سموه درع الجائزة إلى ميكي جاكتياني، مالك مجموعة «لاند مارك»، تقديراً لجهود المجموعة في التوعية بأهمية الرياضة لمحاربة مرض السكري، إذ تنظم المجموعة منذ عشر سنوات مسيرة سنوية يشارك فيها أكثر من 22 ألف شخص من مختلف الأعمار والجنسيات، وهي المسيرة التي بدأت في دبي، ووصلت إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

تنافس وشروط

وتتمثل الغاية من الجائزة في تحفيز الأفراد والمؤسسات والهيئات الرياضية في القطاع الرياضي لتكون نموذجاً يحتذى به في مجال الرياضة، تماشياً مع استراتيجية دولة الإمارات ورؤيتها 2071 في تعزيز الخدمة المجتمعية للقطاع الرياضي.

وكذلك تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع من خلال نشر ثقافة العمل الإنساني في القطاع الرياضي، ويدور محور التنافس لفئة البصمة الرياضية «مسؤولية العمل الإنساني في القطاع الرياضي»، من خلال المبادرات المجتمعية التي تحقق الأهداف الإنسانية والمجتمعية للرياضة وبحيث يكون لتلك المبادرات أثر إيجابي على القطاع الرياضي.

كما تم تحديد عدة شروط للترشح للفوز بالبصمة الرياضية، وهي: أن تكون المبادرة المقدمة ذات نفع ملموس للمجتمع وبمخرجات قوية تتوافق مع الجائزة واستراتيجية الدولة.

وأن تكون المبادرة موثقة، وتم إنجازها خلال آخر ثلاث سنوات، أو ساري تطبيقها خلال فترة الترشح، وأن تكون متماشية مع القيم والأخلاق الإنسانية، وقد أسهمت في إثراء القطاع الرياضي، ومتوافقة مع فلسفة وأهداف الجائزة، أن تكون ذات أثر إيجابي في القطاع الرياضي، معترف بها من طرف إحدى الجهات الرسمية، ألا تتعارض مع القيم والأخلاق الإنسانية والرياضية.

وأن تكون الجهة أو الفرد المترشح لم يسبق لها أن تعرضت لعقوبة من قبل جهة محلية أو دولية، ولا يجوز لمن سبق لهم الحصول على إحدى فئات الجائزة التقدم مرة أخرى إلا بعد مرور ثلاث دورات، ويحق لكل جهة أو فرد ممن يرغب في التقدم أن يرسل طلب ترشيح واحد فقط.

هدف

تعزز الجائزة جهود الأفراد والمؤسسات مع تقدير مساهماتهم في المجتمع، من خلال وضع بصمتهم المميزة في القطاع الرياضي، إذ تهدف الجائزة إلى ترسيخ القيم الإيجابية في المجتمع الإماراتي، من خلال نشر ثقافة العمل الإنساني في القطاع الرياضي.

وتحفيز الأفراد والمؤسسات والهيئات في القطاع، لتكون نموذجاً يُحتذى به في العمل والعطاء، ودعم استراتيجية دولة الإمارات في ترسيخ قيم التسامح والتماسك والاحترام، ويمكن تقديم الملفات عبر الموقع الإلكتروني لمجلس دبي الرياضي.

www.dubaisc.ae