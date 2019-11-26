«أبيض الشاطئية» يهزم روسيا في المونديال

المصدر: أسونسيون - البيان الرياضي

تغلب منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية على نظيره المنتخب الروسي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت أمس الأول على ستاد ( لاوس بيناندي ) في مدينة أسونسيون ضمن الجولة الثانية لنهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية 2019، المقامة حالياً في دولة البارجواي لحساب المجموعة الثالثة.

وسجل أهداف أبيض الشواطئ كل من: محمد البحري، علي محمد، هشام منتصر، وليد بشر، ومن المقرر أن يواجه أبيض الشواطئ اليوم نظيره منتخب السنغال في الساعة الحادية عشرة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

وقال مدرب أبيض الشواطئ محمد المازمي، قدمنا مباراة جيدة أمام منتخب قوي ومتماسك، استطعنا أن نتجاوز الأخطاء التي وقعنا فيها خلال المباراة الأولى .

والتي أدت إلى نتيجة غير مرضية، مشيراً إلى أن النقاط الثلاث أمام روسيا مهمة جداً قبل مواجهة السنغال، وشكر المازمي اللاعبين على ما قدموه من أداء جيد وروح قتالية متميزة أمام المنتخب الروسي مطالباً إياهم بالمحافظة والثبات على هذا الأداء والحماس في المباراة أمام السنغال.

وبدوره أشار حارس منتخبنا محمد البحري إلى أن المستوى الذي ظهر به المنتخب في المباراة أمام روسيا، هو المستوى القوي المعروف عن أبيض الشواطئ، وقال: الهدف الذي سجلته من مسافة بعيدة وفي بداية المباراة شكل دافعاً كبيراً لي ولبقية زملائي اللاعبين للسيطرة على مجريات اللقاء واستعادة الثقة من جديد والمضي نحو تحقيق الفوز.