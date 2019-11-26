«الأبيض» يدشن مشوار «خليجي 24» أمام اليمن اليوم

المصدر: الدوحة - وام

يستهل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مشواره في بطولة خليجي 24 بالدوحة بمواجهة المنتخب اليمني في العاشرة والنصف مساء اليوم «بتوقيت الإمارات» باستاد عبدالله بن خليفة ضمن مواجهات المجموعة الأولى.

ويبحث منتخبنا الوطني عن لقبه الثالث في النسخة الحالية من بطولة كأس الخليج، بعد أن سبق له التتويج باللقب للمرة الأولى في «خليجي 18» بالإمارات في 2007، وكرر فوزه باللقب في نسخة 2013 بالبحرين في «خليجي 21».

وأكمل منتخبنا تحضيراته من خلال معسكر إعداد داخلي بدبي، وشهدت القائمة النهائية للمنتخب عودة عدد من الوجوه من بينهم مدافع شباب الأهلي محمد مرزوق، ولاعب العين أحمد برمان بعد تعافيه من الإصابة، إضافة إلى ماجد سرور، وتضم القائمة 24 لاعباً هم:

علي خصيف، خالد عيسى، محمد الشامسي، عادل الحوسني، سالم راشد، محمد مرزوق، خليفة النوبي، يوسف جابر، الحسن صالح، حمدان الكمالي، محمد برغش، أحمد برمان، طارق أحمد، عبدالله رمضان، إسماعيل الحمادي، بندر الإحبابي، خليل الحمادي، ماجد سرور، محمد العطاس، علي صالح، جاسم يعقوب، خلفان مبارك، أحمد خليل، علي مبخوت.

ويترأس بعثة منتخبنا عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة، ومحمد بن هزام الأمين العام للاتحاد .

جاهزية

وأعلن الدكتور حسن سهيل، مشرف منتخبنا الوطني، جاهزية «الأبيض» لانطلاقة مشواره في «خليجي 24»، مشيراً إلى أن الجميع يتطلعون إلى انطلاقة قوية للمنتخب في البطولة المهمة، وتحقيق فوز يسهم في رفع الروح المعنوية والثقة .

وأكد أن الجهاز الفني حرص خلال الفترة الماضية على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، ليكونوا قادرين على تحمل ضغط لعب 3 مباريات متتالية قوية، في غضون أسبوع ما يتطلب مزيداً من التركيز، وتجهيز كل العناصر.

وأضاف: القائمة النهائية للمنتخب تضم 24 لاعباً، جميعهم في كامل الجاهزية من الناحيتين الفنية والبدنية، وكلهم رهن إشارة الجهاز الفني، وأي لاعب سيتم الدفع به أساسياً في المباراة نثق بأنه سيكون عند حُسن الظن وسيؤدي واجبه على الوجه الأكمل في الدفاع عن ألوان المنتخب.

ثقة

وأكد الهولندي فان مارفيك، مدرب منتخبنا، جاهزية الأبيض لمواجهة اليمن، وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بحضور حشد من وسائل الإعلام أن الأبيض يبحث عن الفوز الاول الذي سيمنح المنتخب دفعة قوية مؤكداً ثقته باللاعبين في تقديم المستوى الذي يؤهلهم لتحقيق نتائج إيجابية .

دفعة معنوية

من ناحية أخرى وصف حمدان الكمالي، مدافع منتخبنا، المباراة أمام اليمن بالمهمة، باعتبارها الأولى له في النسخة الحالية، مشيراً إلى أن تحقيق الفوز سيكون دفعة معنوية قوية للأبيض في بداية المشوار

وشدد الكمالي على ضرورة احترام كل المنافسين، وعدم الاستهانة بأي منتخب، لأن كل المنتخبات المشاركة لديها طموح الفوز باللقب، وأكد أن التأهل إلى نصف النهائي لن يكون سهلاً، وأن طريق الأبيض لن يكون مفروشاً بالورود.