«تمدد الأربطة» يبعد إسماعيل مطر عن الوحدة 4 أسابيع

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

كشفت الفحوص الطبية التي أجريت لإسماعيل مطر، نجم وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، إصابته بتمدد في أربطة الركبة سيغيب على إثرها مدة 4 أسابيع بحسب ما أعلن النادي على موقعه الرسمي، لينضم اللاعب إلى قائمة المصابين في صفوف «العنابي» التي عاناها الفريق أخيراً.

وتعرض إسماعيل مطر للإصابة خلال الشوط الثاني من مباراة الوحدة والوصل يوم الجمعة الماضي، إذ خلعت إصابته القلوب في ظل صراخ اللاعب الشديد لحظة سقوطه في أرضية الملعب وإمساكه بركبته، إلا أن الفحوص الأولية أكدت حينها أن الإصابة ليست بالخطرة، قبل أن يتحدد حجم إصابته بتمدد في أربطة الركبة.

وفي السياق نفسه، منح الجهاز الطبي للفريق راحة لمدة أسبوع للثنائي حسام محمد ومنصور الحربي، في ظل إصابتهما بكدمات عضلية بسيطة، إذ خرج المصري حسام محمد الذي شارك أساسياً في مباراة الوصل، وقدّم أداءً جيداً في الشوط الثاني نتيجة الإصابة، فيما غاب منصور الحربي عن القائمة للسبب نفسه.

من جهة أخرى، استأنف الفريق تدريباته مساء أمس على ملاعب أكاديمية كرة القدم بالشهامة في أبوظبي استعداداً لمواجهة حتا بعد غد على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة والأخيرة من كأس الخليج العربي، كان الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات عقب التعادل الإيجابي 1-1 مع الوصل.

وتأهل الوحدة إلى ربع النهائي متصدراً المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة.