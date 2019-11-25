لابا كودجو .. سعادة العيناوية

المصدر: العين - طلحة عبدالله

تفاعلت جماهير العين مع وجود اسم التوغولى لابا كودجو مهاجم فريق الكرة، ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا للعام الحالي، وعبرت عن سعادتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بوجود لاعب عيناوي في القائمة، مؤكدة دعمها له، وأنه يستحق الوصول إلى منصة التتويج خصوصاً بعد تألقه اللافت في صفوف «الزعيم»، بعد التعاقد معه في يوليو الماضي، حيث نجح في تسجيل 10 أهداف في المباريات، التي شارك بها بجميع المنافسات.

واعتبر العيناوية أن لابا كودجو هو خليفة للمهاجم الغاني السابق جيان، الذي توج هدافاً للدوري الإماراتي 3 مواسم، وهو يلعب بالقميص البنفسجي، وأكدت جماهير العين أن اللاعب يستحق الترشح للجائزة قياساً على مقدراته الرائعة، واختير لابا هدافاً لكأس الكونفدرالية عندما كان لاعباً في صفوف نهضة بركان المغربي، قبل انتقاله للعين.

وضمت قائمة المرشحين للجائزة 30 لاعباً، من بينهم الثنائي المصري محمد صلاح «ليفربول»، وتريزيجيه «أستون فيلا»، والتونسي ساسي «الزمالك»، والمغربيان أشرف حكيمي «بوروسيا دورتموند»، وحكيم زياش «أياكس».