كواترو يحقق الفوز الأول في دوري الدرجة الثانية

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

عبر خلفان حليس المدير الفني لفريق كواترو عن سعادته بحصد أول 3 نقاط في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، والتي جاءت على حساب فريق كلية الدار الجامعية بنتيجة 2-1 وقال: النتيجة مرضية ولكن الأداء غير مقنع، ونسعى لظهور الفريق في أفضل صورة في المباريات المقبلة.

وأكد أن حضور الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، رئيس مجموعة عجمان القابضة مالكة مركز كواترو، المباراة ومتابعته الميدانية للفريق منح اللاعبين حافزا قويا للفوز الذي جاء عن طريق هدفي ماتياس وصاموئيل.

ويلتقي كواترو في الجولة المقبلة مع فريق الموج من رأس الخيمة يوم الخميس المقبل.