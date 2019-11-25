العنبري: العناصر الشابة أهم مكاسب الشارقة في الكأس

المصدر: الشارقة - عزالدين جادالله

أكد عبد العزيز العنبري مدرب فريق الكرة بنادي الشارقة أن تألق العناصرالشابة أهم مكاسب الفريق في كأس الخليج العربي لكرة القدم، مشيراً إلى أن مصدر سعادته ومجلس إدارة النادي ليست في التأهل لدور الثمانية فحسب، لكن في تقديم نتائج إيجابية في البطولة مقارنة النتائج، التي حققها الفريق الموسم الماضي.

وقال: نجحنا في تقديم مردود طيب في 3 مباريات في كأس الخليج العربي، وظهر الفريق بشكل جيد، يؤكد تطور مستوى اللاعبين، وخصوصاً العناصر الشابة والبدلاء الذين قدموا مستويات طيبة.

وأثنى العنبري على أداء المهاجم محمد خلفان إثر تألقه في اللقاء، وتسجيله 3 أهداف بمفرده في مرمى الفجيرة، مشيراً إلى أنه سجل من الفرص التي حصل عليها، وأن أداءه المميز أسهم في لعب الشارقة بأريحية في الهجوم، وخلفان من اللاعبين المميزين ويبذل جهداً مضاعفاً في التدريبات، والكل يعمل ككتيبة واحدة وفريق واحد. وأضاف: نحن سعداء بما قدمه الفريق في كأس الخليج العربي، وهذا دليل على عمل إدارة النادي التي يسحب لها بذلها الجهود، وتذليل كل العقبات أمام الفريق ووضعه على الطريق الصحيح، ونتطلع إلى أن نواصل تقديم المردود الإيجابي في دور الثمانية.

وأضاف: لم نتوقع الفوز بهذه النتيجة الكبيرة على الفجيرة، لأنه فريق صعب، لكن مضت الأمور كما خططنا، وحصلنا على 7 فرص سجلنا منها خمسة أهداف، وهو مؤشر جيد.

جهد

وعن برنامج الفريق في فترة توقف الدوري الحالية قال: «من المهم أن تحافظ على «رتم» اللاعبين، وقمت بإشراك ايغور وشوكوروف في مسابقة الكأس للحفاظ على هذا «الرتم»، وسنواجه الكويت الكويتي ودياً الخميس المقبل في إطار معسكره الإعدادي.

فرصة

وأكد محمد خلفان مهاجم الشارقة وصاحب «الهاتريك» في مرمى فريقه السابق الفجيرة أن غياب غوميز منحه الفرصة للمشاركة في تشكيلة الشارقة.

وقال: أنا دائماً متواجد وتحت رهن إشارة الجهاز الفني، مشيراً إلى أنه رفض الاحتفال بأي من أهدافه الثلاثة في مرمى الفجيرة احتراماً لفريقه السابق.

وأضاف: الروح الجماعية والدعم الكبير الذي وجدته من زملائي كان سبباً في تسجيلي لأول «هاتريك» في مشواري الكروي في المحترفين.

وعن عقده مع نادي الشارقة، قال: كنت أسمع أن رحيلي إلى الشارقة سيكون على سبيل الإعارة، ولكن كان هذا الأمر مجرد كلام، والرسمي هو الشراء وليس الإعارة لعقد يمتد لعامين.

وأضاف: أتمنى ألا أخذل الفريق في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه لا يوجد لاعب يتمنى توقف الدوري، لكن المهم مصلحة المنتخب.

أهداف سهلة

أكد الجزائري مجيد بوقرة مدرب الفجيرة أنه كان يكفي فريقه التعادل للتأهل رسمياً لدور الثمانية، ولكن الفريق استقبل أهدافاً سهلة مثل المباريات السابقة،

وأضاف: سجل محمد خلفان هدفين سهلين جداً من 3 أهداف سجلها في المباراة، لعبنا بصورة جيدة في الشوط الأول، وشكلت كراتنا العرضية خطورة على مرمى الشارقة، لكن لم نجد من يصنع اللمسة الأخيرة، في الشوط الثاني تمكنا من السيطرة على المباراة، لكن لاعبي الشارقة تمكنوا من تسجيل المزيد من الأهداف.

