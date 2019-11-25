كشافو «لاليغا» يرصدون المواهب في كأسي المدارس والفرجان

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

اختتمت في ملاعب منتزه الشارقة الوطني فعاليات منصة أبطال دو لكرة القدم، بالشارقة والمناطق الشمالية، وشهدت البطولة تنافساً قوياً بين الفرق، ورصدت أعين كشافي «لاليغا» عدداً من المواهب الشابة الذين تتراوح أعمارهم بين سن 10 و18 عاماً، في كأسي المدارس والفرجان وتم دعوتهم للاختبار في مركز دو لاليغا للكفاءات العالية.

وأسفرت مباريات كأس مدارس الإمارات عن تأهل مدرسة المعرفة الدولية الخاصة ومدرسة الإبداع العلمي الدولية من فئة المدارس تحت 12 سنة وتحت 14 سنة إلى الأدوار التالية ، بينما تأهلت مدارس الإبداع العلمي الأمريكية والشعلة الخاصة من فئة المدارس تحت 16 سنة.

وفي كأس فرجان الإمارات تأهلت فرق يمبيس وستاليونز إف سي إي من فئة تحت 14 سنة وزبيدر وستاليونز إف سي إف تحت 16 سنة.