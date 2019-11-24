في استطلاع «البيان»: 73 % توقف الدوري سيؤثر في مستوى الفرق

المصدر: دبي - عزالدين جادالله

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أكد 73% من المشاركين في استطلاع الرأي، الذي أجرته صحيفة «البيان» خلال الأسبوع الماضي، عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها على شبكتي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك»، أن تأجيل منافسات دوري الخليج العربي سيؤثر في مستويات فرق المحترفين عندما سيتم استئناف الجولات لاحقاً، مقابل 27% أشاروا إلى أن فرقنا لن تتأثر بقرار تأجيل الجولة المقبلة من الدوري.

وكانت أندية دوري الخليج العربي وافقت على مقترح رابطة المحترفين بتأجيل الدوري بسبب مشاركة المنتخب الوطني في «خليجي 24» حيث ستقام الجولة الثامنة يوم 10 و11 ديسمبر المقبل، بدلاً من 22 و23 من نوفمبر الجاري.

وناقشت «البيان» الموضوع مع قرائها ومتابعيها عبر حساباتها الثلاثة، من خلال طرح سؤال محدد، مفاده: هل تأجيل الدوري سيؤثر في مستويات الفرق عند استئناف المسابقة؟

تفاصيل

وبالعودة إلى تفاصيل الاستطلاع، فإن 81% من نسبة المصوتين عبر موقع البيان الإلكتروني، اجمعوا على أن القرار سيؤثر في مستوى الفرق، مقابل 19% أشاروا إلى أن قرار التأجيل لن يؤثر في مردود الأندية المشاركة في دوري الخليج العربي.

وفي نتائج الاستطلاع على «تويتر» أكد 73% أن التأجيل سيؤثر في فرقنا، مقابل 27% رفضوا تلك المقولة، ولم تختلف النسب كثيراً في نتائج الاستطلاع على «فيسبوك»، والتي جاءت لصالح القول إن قرار التأجيل سيؤثر في فرق دوري الخليج العربي بنسبة 65% من المشاركين، مقابل 35% رفضوا القول إن التأجيل يؤثر في أنديتنا.

فرصة

من جانبه أكد محمد سعيد بو زنجال عضو مجلس إدارة نادي الشارقة المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم أن قرار تأجيل منافسات دوري الخليج العربي سيطبق على كل الفرق وليس على فريق دون آخر، وجميع الأندية راضية بالقرار.

وقال: من وجهة نظري فإن قرار التأجيل يصب في مصلحة الفرق التي ستعمل على إعادة ترتيب أوراقها ،حيث ستعمل على معالجة السلبيات ،وهذا التوقف يعد فرصة طيبة لهذه الفرق كي تتدارك ما فات، كما أن التوقف سيعطي اللاعبين الأجانب فرصة للراحة والاستشفاء بعد مشاركة البعض منهم مع منتخبات بلادهم، حيث شاركوا في مباريات قوية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ويحتاج معظمهم للوقت للراحة والتقاط الأنفاس قبل العودة والمشاركة في البطولة الأهم ألا وهي مسابقة دوري الخليج العربي، وكذلك فإن فترة التوقف ستكون فرصة جيدة أمام اللاعبين المصابين للشفاء والعودة للمستطيل الأخضر من خلال المشاركة في الجولات المقبلة.