أروابارينا: «فرسان دبي» افتقدوا الشراسة الهجومية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أشار رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، إلى أن فريقه افتقد الشراسة الهجومية الكافية للفوز على ضيفه خورفكان أول من أمس، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، على ملعب استاد شباب الأهلي بالعوير، ضمن الجولة السادسة للمجموعة الأولى من كأس الخليج العربي.

وقال: «قدمنا أداءً جماعياً جيداً، وحققنا الاستحواذ المطلوب، ولكن كان ينقصنا الشراسة الهجومية، وأنا سعيد بأداء الشباب والوجوه الجديدة، وأغلبها يلعب للمرة الأولى في صفوف شباب الأهلي، ونواصل في الفترة المقبلة، متابعة بعض اللاعبين الذين يشاركون في المباريات المقبلة، والتي سنزيد من تركيزنا عليها بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة يومين».

برنامج التوقف

وعن الفريق الذي يرغب في مواجهته بدور الثمانية، بعدما ضمن شباب الأهلي الوصول عن المجموعة الأولى إلى ربع النهائي، قال أروابارينا: «لا أشغل نفسي واللاعبين بحسابات من نلتقيه في الدور المقبل، لأن فرق المجموعتين من وجهة نظري، متساوية بالقوة، ولا توجد فوارق كبيرة، وعلينا انتظار الجولة الأخيرة للدور التمهيدي لكأس المحترفين، والحاسمة لمباريات دور الثمانية، وستظل رغبتنا قوية في مواصلة الدفاع عن اللقب، وأتمنى عودة المصابين في الفترة المقبلة، لأنه لا يزال أمامنا مباريات كثيرة، وكلها صعبة مع زيادة حدة التنافس على ألقاب الموسم الجاري».

وبالنسبة لبرنامج تحضيرات شباب الأهلي، مع نهاية مباريات الفريق في الدور التمهيدي لكأس الخليج العربي، وعدم وجود أي ارتباطات للفريق خلال الأسبوعين المقبلين، قال أروابارينا: «يحصل اللاعبون على راحة لمدة 48 ساعة، ونستأنف التدريبات غداً، على أن يكون المران على فترتين صباحاً ومساءً أغلب الأيام، وجهزنا أنفسنا لخوض مباراة ودية أمام النصر السعودي في دبي يوم 28 نوفمبر الجاري».

إصلاح الأخطاء

في المقابل، أعرب غوران مدرب خورفكان، عن رضاه على أداء لاعبيه رغم التعادل، وقال: «لعبنا مباراة أمام شباب الأهلي المنافس القوي، وأنا راض عن أداء فريقي، واللاعبون أدوا تعليمات الجهاز الفني بشكل صحيح، وراض عن الشق الدفاعي، ولكننا نحتاج المزيد من العمل على الشق الهجومي، وفي المرحلة المقبلة سنحاول إصلاح الأخطاء الهجومية».

وعن مدى حظوظ فريقه في التأهل، مع بقاء مباراة أخيرة قوية أمام العين، وارتباط تأهله بنتائج المنافسين، قال: «نحن متمسكون بالأمل حتى النهاية، وأنا أعتقد أن أداء فريقي فقط، يحتاج إلى المزيد من الطابع الهجومي، والعين فريق جيد، ولكن كرة القدم لا تعرف المستحيل، ولا تزال أمامنا أيام للتدريب والتحضير».