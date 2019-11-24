كايرز: الجزيرة واجه صعوبات أمام الظفرة

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

أحيا فريق الجزيرة الأول لكرة القدم آماله في خطف بطاقة التأهل إلى دور 8 لكأس الخليج العربي، رافعاً رصيده إلى 7 نقاط، ويتساوى معه الظفرة في نفس النقاط، لتحسم بطاقة تأهلهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.وأوضح الهولندي مارسيل كايرز مدرب الجزيرة أن فريقه واجه صعوبات أمام الظفرة والذي لعب 5 لاعبين في الدفاع، والمباراة في مجملها تجربة للاعبين صغار السن وفق لوائح البطولة، وهي كانت متقبلة في بعض الأوقات، لكن فريقه كان منضبطاً وصنع فرصتين، حتى سنحت له فرصة أخيرة بتسجيل هدف من ركلة جزاء.

وأضاف: تعتبر مباراة فريقه مع اتحاد كلباء 30 نوفمبر الجاري حاسمة، من أجل خطف بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، ورفع رصيد الفريق إلى 10 نقاط، ومشيراً إلى أن فريقه أيضاً يواجه تحديات كبيرة، حيث يخوض مواجهة الإسماعيلي 26 نوفمبر الجاري، في ظل غياب 9 لاعبين ملتحقين بالمنتخب الوطني، بجانب بعض الغيابات من الفريق، ولذلك فإن التحضيرات ستكون مختلفة نوعاً ما، ومشيراً إلى أن هذه الغيابات ستدفعه مجدداً إلى الاعتماد على الشباب، وبالنسبة للمقيمين مثل البرازيلي بورنو دا سيلفا فقد قدم أداءً جيدا.

وتابع: كأس الخليج العربي مهم جداً للشباب والمقيمين من أجل الحصول على دقائق لعب كافية.

من جانبه قال الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة إن فريقه لا يستحق الخسارة عطفاً على المباراة الكبيرة التي قدمها، وأن هدف الجزيرة سجل بركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، مشيراً إلى رضائه عن اللاعبين، وان الكأس تجربة مفيدة للشباب.