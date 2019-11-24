خيمينيز: إصابة إسماعيل مطر لا تدعو للقلق

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أبدى الإسباني مانويل خيمينيز المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة ارتياحه للأداء الذي قدمه فريقه في مواجهة الوصل مساء أول من أمس في الجولة السادسة وقبل الأخيرة من كأس الخليج العربي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وطمأن خيمينيز جماهير العنابي على نجم وقائد الفريق إسماعيل مطر الذي كان قد تعرض للإصابة في الدقيقة 52 خلعت معها القلوب بعد الصرخة التي أطلقها أسطورة العنابي، وقال: «إصابة إسماعيل مطر بسيطة ولا تدعو للقلق، وسننتظر نتائج الفحوص لمعرفة حجم الإصابة بالتحديد، وأتمنى ألا تكون إصابة اللاعب المصري حسام محمد قوية رغم أنها تبدو كذلك نوعاً ما».

وأضاف: «خضنا مباراة صعبة أمام الوصل وخاصة أننا لعبنا في ظل نقص عددي مدة شوط كامل بعد طرد المدافع ماجد عبدالله الذي أرى أنه قدم مباراة جيدة رغم الطرد في ظل مواجهته لاعبين أقوياء وخبرة مثل فابيو ليما ويوسف أحمد».

فخر

وتابع: «فخور بلاعبي الفريق في ظل صعوبة المباراة بعد أن استمروا في القتال حتى بعد اللعب بعشرة لاعبين، وسعيد بمستوى العناصر الشابة لأنه من المهم بالنسبة لي تجربة اللاعبين الشباب وخصوصاً أنني أعد البطولة فرصة أمام هؤلاء اللاعبين للمشاركة بشكل أكبر وإثبات وجودهم من خلال الحصول على الفرصة كاملة، وأعتقد أن اللاعبين بحاجة إلى الصبر لاكتساب الخبرات ».

من جهته شدد الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني لفريق الوصل على ثقته بقدرة «الإمبراطور» على التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس الخليج العربي، مشيراً إلى أن الفرصة مواتية للصعود للدور التالي في الجولة الأخيرة أمام عجمان.

وقال: «نملك 7 نقاط في المجموعة ولا يزال أمامنا مباراة أخرى، وأعتقد أن التأهل ليس مشكلة، وقدم الفريقان مباراة جيدة وأهدرنا العديد من الفرص وخاصة أنه كانت لدينا الأفضلية أغلب فترات المباراة وبعد النقص العددي في صفوف الوحدة إلا أننا لم نستغل هذا النقص، إذ كنا مطالبين بتسجيل هدف آخر لإجبار الوحدة على فتح المساحات».

وأضاف: «ليس من السهل اللعب أمام فريق بعشرة لاعبين حيث اعتمد الوحدة على الدفاع والهجمات المرتدة ولذلك لم يكن هناك مساحات كثيرة، إلا أننا صنعنا بعض الفرص، إضافة إلى ركلة جزاء واضحة عندما لمس مدافع الوحدة الكرة بيديه ولم يحتسبها الحكم».

وعدّ ريجيكامب أن فترة توقف الدوري ولعب مباريات كأس الخليج العربي في الفترة الحالية إيجابية وجيدة بالنسبة للفريق لإعادة ترتيب أوراقه، مشيراً إلى أن الوصل ورغم أنه فقد عدداً من اللاعبين في مواجهة الوحدة إلا أنه لم يرَ فارقاً كبيراً في الأداء واللاعبون الذين شاركوا قدموا أداءً جيداً.