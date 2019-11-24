كايو.. جدل مستمر حول العودة

المصدر: العين- طلحة عبدالله

أثار البرازيلي كايو لوكاس لاعب العين السابق والمنتقل إلى بنفيكا البرتغالي حالة من الجدل بين عدد من جماهير «الزعيم» على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تواتر أنباء عن عرضه للبيع من قبل نادي بنفيكا الذي تعاقد معه في يوليو الماضي، لعدم اقتناع الجهاز الفني للفريق به، حسب ما أوردته وسائل إعلام برتغالية.

وفي الوقت الذي رفضت مجموعة من الجماهير عودة اللاعب إلى العين مرة أخرى مبررين رأيهم بـ «مزاجية» اللاعب وتذبذب مستواه، طالب عدد آخر بالتعاقد مع كايو في «الميركاتو» بديلاً للجزائري عبد الرحمن مزيان الذي لم يظهر بالمستوى المأمول حتى الآن، فيما ظهرت تقارير إعلامية تربط كايو بأندية خليجية أخرى منها النصر السعودي.