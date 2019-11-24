الشارقة يتأهل .. والنقطة الثامنة تقرب «السماوي»

المصدر: متابعة - طلحة عبدالله وعز الدين جاد الله وأحمد عيسى

تأهل فريق الشارقة رسمياً إلى دور الثمانية لكأس الخليج العربي لكرة القدم بفوزه، أمس، على ضيفه الفجيرة 5 - 1 بملعب نادي الشارقة ضمن منافسات المجموعة الثانية، أحرز أهداف الشارقة كل من: محمد خلفان «هاتريك» في الدقائق 18، 45، 67، وايغور كورنادو «ق 45»، ورافائيل دوسانتوس «ق77»، وسجل جوناتان بنيتس هدف الفجيرة الوحيد «ق54».



ورفع الشارقة رصيده إلى 9 نقاط محتلاً المركز الثاني بالمجموعة خلف الوحدة المتصدر برصيد 11 نقطة، بينما تظل حظوظ الفجيرة «7 نقاط» قائمة في التأهل، حيث يلتقي نظيره بني ياس في لقاء مصيري بالجولة المقبلة.



ووصل بني ياس إلى النقطة الثامنة محتلاً المركز الثالث في المجموعة بفوزه على ضيفه حتا 4-0، وأحرز رباعية «السماوي» بيدرو كوندي هدفين في الدقيقتين 24 و48 ومحمد سالم ومحمد الحمادي في الدقيقتين 50 و85. وبالنقطة الثامنة يقترب بني ياس من التأهل.



وتعادل العين واتحاد كلباء 1-1 باستاد هزاع بن زايد، ورفع العين رصيده إلى 11 نقطة متصدراً المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن شباب الأهلي، الذي يتساوى معه في الرصيد نفسه، بينما ودع اتحاد كلباء المنافسات برصيد نقطتين في المركز الأخير، وتقدم العين بهدف جمال معروف «ق 38»، وأدرك ماجد المحرزي التعادل لكلباء «ق 45+1».