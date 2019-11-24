مشجع وحيد وسط المدرجات

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

لفت وجود مشجع بمفرده في جانب من مدرجات استاد شباب الأهلي بالعوير الأنظار، إذ ظل وحيداً يتابع مباراة شباب الأهلي وخورفكان مساء أول من أمس، ضمن الجولة السادسة للمجموعة الأولى من كأس الخليج العربي، وأقيمت المباراة بحضور مئات قليلة من المشجعين. وجاء تعليق البعض بأن هذا المشجع يستحق التكريم لحرصه على متابعة المباراة برغم المدرجات الخالية.

وأرجع البعض سبب قلة حضور المباراة إلى ضمان شباب الأهلي الوصول إلى دور الثمانية للكأس وعدم تأثر موقفه بنتيجة المباراة، ومع ذلك لم يرتقِ أداء الفريقين إلى المستوى الذي تطلع إليه الحضور القليل، وجاءت المباراة شبه خالية من اللمحات الفنية والفرص والأهداف، وانتهت بالتعادل السلبي الذي أبقى حظوظ خورفكان قائمة، مع بقاء مباراة أخيرة للفريق في ملعبه أمام العين.