النصر في القلب

المصدر: دبا - البيان الرياضي

أكد سعيد راشد الخطيبي نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبإ حب قيادات نادي دبا وعدد كبير من جمهور النادي لفريق النصر مشيراً إلى أن هذا الأمر لم يكن وليد اللحظة وإنما تأصل منذ فترة طويلة وقال: عشقنا لـ «العميد» واللون الأزرق لا تحده حدود، فالنصر دائماً في القلب ولكن ما أحزننا هو ابتعاد الفريق عن منصات التتويج وتعرضه للتراجع خلال المواسم الماضية لكننا في ذات الوقت استبشرنا خيراً بعد تولي المدرب الصربي كرونسلاف زمام الأمور ونجاحه في قيادة الفريق إلى انتصارات متتالية ومنافسة الفريق على المراكز المتقدمة في دوري الخليج العربي بعد أن كان مع انطلاقة المسابقة في مراكز متأخرة، وأضاف: نتمنى عودة النصر من جديد لملامسة الألقاب.

وأشار الخطيبي إلى أنهم يسارعون دائماً إلى الاحتفاظ بكل ما يتعلق بمسيرة النصر،وقال: سارعنا إلى جلب كتاب الزميل الصحفي والمؤرخ محمد الجوكر تحت عنوان «العميد عراقة وتاريخ».

وأكد الخطيبي دعم النادي بمنتخبنا الوطني في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 2022،وكأس آسيا 2023.