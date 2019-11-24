سليمان محمد: السلة تسعى لمنافسة كرة القدم

المصدر: دبا الفجيرة - البيان الرياضي

أكد المدرب السوداني سليمان علي محمد أقدم مدرب كرة سلة بالدولة ومدرب دبا الفجيرة، والذي يباشر عمله بالنادي من أواخر سبعينيات القرن الماضي، أن سلة دباتضم 24 لاعباً يخوض نِصفهم منافسات اتحاد اللعبة في الفئة (أ)، كما أن فريق (ب) يشارك في المهرجانات، وأشار سليمان إلى أن استيعاب اللاعبين صغار السن وسرعة فهمهم لقوانين اللعبة سهل من مهمته التدريبية، فضلاً عن وجود رغبة وحماس، وحب للعبة، وقال: «كرة السلة في النادي تسعى لمنافسة كرة القدم»

وامتدح المدرب اهتمام إدارة النادي بهذا القطاع، وقال: تواجد قيادات مجلس الإدارة في التدريبات يحفز اللاعبين، فضلاً عن اهتمام الإدارة بالجانب الأكاديمي ويتابع أعضاء المجلس اللاعبين في كل الألعاب.