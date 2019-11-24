محمد البحيري: مواهب مدرسة الحراس تدعم الفريق الأول

المصدر: دبا الفجيرة - البيان الرياضي

أشار المصري محمد البحيري، مدرب حراس المرمى بمدرسة الكرة بدبا الفجيرة، إلى أن مواهب مدرسة الحراس ستدعم الفريق الأول مستقبلاً، وأكد أن دبا الفجيرة ربما يكون النادي الوحيد على مستوى الدولة الذي يخصص مدرسة لتدريب حراس المرمى منذ الصغر، وأشار إلى أن دبا يُعدّ منجماً ومصنعاً لحماة العرين، منوهاً بأنه يضع برنامجاً تدريبياً للحراس بالتناوب وفقاً لأيام معينة. وأكد البحيري وجود 15حارساً في التدريبات باستمرار، منهم 4 من مواليد 2009، وهم يتمتعون بمستوى عالٍ، و5 حراس من مواليد 2010 لديهم موهبة كبيرة، إلى جانب 6 حراس من مواليد 2011 و2012. وأشار البحيري إلى أن كل هؤلاء الحراس وغيرهم سيكون لهم شأن كبير مستقبلاً، وسيكونون خير عضد للفريق الأول وفريق الرديف مستقبلاً.