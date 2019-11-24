الشبل العبدولي يسجل 15 هدفاً في مباراة

المصدر: دبا الفجيرة - البيان الرياضي

تهتم إدارة نادي دبا الفجيرة، باللاعبين الناشئين والأشبال، وتمنحهم دائماً دفعة معنوية من أجل التألق، وقامت الإدارة بتكريم سالم حمدان العبدولي من فريق أشبال «النواخذة » لحُصوله على لقب هداف مسابقة 13 سنة في الموسم الماضي، بتسجيله 26 هدفاً، كما سجل في الموسم الحالي 15 هدفاً في مباراة واحدة وتحديداً أمام فريق فلج المعلا، وانتهت المباراة بنتيجة 34-2, وأكد العبدولي انه يطمح لتحطيم الرقم القياسي المسجل باسم لاعب العروبة حمد الزحمي «21 هدفاً» في مرمى التعاون، في مباراة انتهت لصالح العروبة 29 - ‏ صفر . وتبشر قاعدة «النواخذة» بمستقبل مشرق للمواهب قياساً بتالق العبدولي ومعرفته طريق الشباك في سن صغيرة وخاصة مع حرص إدارة نادي دبا دوماً على تكريم المميزين في مختلف المراحل السنية.