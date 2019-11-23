الشارقة يهزم الفجيرة ويتأهل لدور الثمانية لكأس الخليج العربي

المصدر: الشارقة - عزالدين جاد الله - تصوير سالم خميس

أعلن فريق الشارقة عن تأهله رسمياً إلى دور الثمانية لكأس الخليج العربي عقب تغلبه مساء اليوم على ضيفه الفجيرة بفوز كبير بنتيجة 5-1، وذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب نادي الشارقة ضمن منافسات الجولة السادسة للمسابقة.

أحرز أهداف الشارقة كل من: محمد خلفان " 18، 45، 67"، ايغور كورنادو "45"، ورافائيل دوسانتوس "77"، وسجل جوناتان بنيتس هدف الفجيرة الوحيد في الدقيقة "54".

ورفع الشارقة رصيده إلى 9 نقاط محتلاً المركز الثاني بالمجموعة الثانية خلف الوحدة المتصدر برصيد 11 نقطة، بينما تظل حظوظ الفجيرة قائمة في التأهل حيث يلتقي نظيره بني ياس "صاحب المركز الثالث" في الجولة المقبلة في لقاء مصيري، وفي جعبته 7 نقاط في المركز الرابع.

احكم الشارقة سيطرته على المباراة منهياً الشوط الأول بالتقدم بهدفين نظيفين، وأضاف لاعبوه ثلاثة أهداف أخرى في الحصة الثانية مقابل هدف وحيد للفجيرة، وتألق مهاجم الشارقة محمد خلفان مسجلاً ثلاثة أهداف بمفرده "هاتريك"، في مرمى الفجيرة فريقه السابق.