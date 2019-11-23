العين واتحاد كلباء يكتفيان بالتعادل 1-1

المصدر: العين - طلحة عبد الله

أكتفى العين وضيفه اتحاد كلباء بالتعادل 1-1 مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة السادسة من كأس الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين.

وبذلك يرفع العين رصيده إلى 11 نقطة متصدرا للمجموعة الأولى بفارق الأهداف عن شباب الأهلي، الذي يتساوى معه في نفس الرصيد، بينما رفع اتحاد كلباء رصيده إلى نقطتين بالمركز الأخير، وتقدم العين بالهدف الأول عن طريق مهاجمه جمال معروف (ق 38)

وأدرك ماجد المحرزي التعادل لاتحاد كلباء (ق 45+1)، وفي الشوط الثاني ، بدا العين أفضل حالا من بعد التبديلات التي أجراها مدربه بدخول كل من محمد هلال، ولابا كودجو، ليضغط بقوة على ضيفه ويهدر عدد من الفرص أمام المرمى، فيما اعتمد اتحاد كلباء على الهجمات المرتدة والتي لم تخل من خطورة في ظل وجود ياسين البخيت، بسرعته العالية على الجهة اليسرى، غير أن أيا منهما لم ينجح في إضافة هدف لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله.