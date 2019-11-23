الحمرية يشكو حكم مباراته أمام العربي ويطالب بالفار

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

قرر نادي الحمرية تقديم شكوى رسمية للجنة الحكام في اتحاد الكرة ضد حكم مباراته أمام العربي التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الثالثة من الدوري. وأكد جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية بأن الشكوى التي قُدمت للجنة الحكام تضمنت الأخطاء التي وقع فيها حكم المباراة بعد أن احتسب ركلة جزاء للضيوف مشكُوكً في صحتها؛ وذلك في الدقيقة 97. وأن الوقت بدل الضائع الذي احتسبه حكم المباراة قدر بأربع دقائق. مشيراً الى أن مهاجم العربي رمى بنفسه داخل المنطقة المحرمة وأن المخالفة حدثت خارج الصندوق.

وعبر الشامسي عن استيائه للحالة النفسية السيئة للاعبين عقب انتهاء المباراة. خصوصاً وأن الفريق كان يستحق الفوز "على حد قوله". كما دعا الشامسي إلى وضع حلول عاجلة للحد من الأخطاء التحكيمية. وإلى ضرورة نقل المباريات تلفزيونياً للتقليل من الأخطاء والعودة إلى تقنية الفيديو "الفار".