الوحدة يؤجل تأهّل الوصل إلى الجولة السابعة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أجّل الوحدة إعلان تأهل الوصل للدور الثاني لكأس الخليج العربي لكرة القدم إلى الجولة السابعة والأخيرة، بعدما تعادل الفريقان على استاد آل نهيان بهدف لكل منهما، أمس، وسجل للوصل يوسف أحمد في الدقيقة 6، وتعادل للوحدة عبدالله أنور في الدقيقة 16.



وعزز الوحدة صدارته للمجموعة الثانية بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة، فيما أبقى الوصل على آماله في الصعود إلى الدور التالي. وفي المباراة الثانية تعادل شباب الأهلي مع خورفكان دون أهداف بالعوير، ليرفع شباب الأهلي رصيده إلى 11 نقطة متصدراً المجموعة الأولى مؤقتاً، انتظاراً لنتيجة مباراة العين واتحاد كلباء اليوم.

وفي المباراة الثانية عزز الجزيرة من حظوظه في التأهل إلى ربع النهائي، بعد تخطيه الظفرة، بهدف وحيد سجله المدافع الصربي كوسا نوفيك من ضربة جزاء في الدقيقة 94، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، في المركز الثالث. وتقام اليوم 3 مباريات، حيث يستضيف العين اتحاد كلباء، وبني ياس لحتا وكلاهما في السادسة مساءً، كما يستضيف الشارقة فريق الفجيرة في الثامنة ونصف مساءً.