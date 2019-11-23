فوز أول للإمارات والعروبة بدوري الأولى

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

حقق فريقا الإمارات والعروبة فوزهما الأول بدوري الدرجة الأولى، بعدما فاز الأول على التعاون 3-1، والثاني على ضيفه مسافي بهدف وحيد، في افتتاح مباريات الجولة الثالثة أمس.

وبالفوز يرفع الصقور رصيدهم إلى 5 نقاط، ويرتفع العروبة رصيده إلى 4 نقاط.

أحرز للإمارات عبد الله النعيمي والكولومبي تومي توبار والرواندي حكيمو، بينما سجل للتعاون كوفي ميشاك، وفي المباراة الثانية أحرز هدف العروبة الوحيد الإيفواري عمر برينس.

وشهدت المواجهة الثالثة تعادل الحمرية مع ضيفه العربي 1 /‏‏ 1 ليرفع الأول رصيده إلى نقطتين والعربي إلى 3 نقاط.