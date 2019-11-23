الشارقة والفجيرة.. طموح التأهّل

المصدر: الشارقة ـ عزالدين جادالله ــ الفجيرة- محمد فضل

يحل فريق الفجيرة ضيفاً على الشارقة في تمام الثامنة والنصف من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة لكأس الخليج العربي، ويتطلع الفريقان إلى تحقيق نتيجة إيجابية تقربهما من التأهل لدور الثمانية من المسابقة، حيث يحتل الشارقة المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط وهذه هي الجولة الأخيرة بالنسبة له في دور المجموعات، بينما يسبقه الفجيرة في الترتيب في مركز الوصافة برصيد 7 نقاط.

ويدخل الشارقة المباراة وسط غياب عدد من اللاعبين المؤثرين أمثال المحترف ريكاردو غوميز الذي تعرض للإصابة مع منتخب بلاده الرأس الأخضر، والدوليين: شاهين عبد الرحمن والحسن صالح وماجد سرور والحارس عادل الحوسني لمشاركتهم ضمن صفوف منتخبنا الوطني لكرة القدم استعداداً للمشاركة في خليجي 24.

وبدوره يتطلع الفجيرة في العودة من المباراة بنتيجة الفوز حتى يقطع ثُلثي المشوار نحو بلوغ دور الثمانية خصوصاً وان الفريق الأحمر تبقت له مباراة أخيرة أمام السماوي ولذلك فإن فرصة تواجد المدرب الجزائري مجيد بوقرة المدير الفني للذئاب تبدو كبيرة في التأهل للمرة الأولى لربع نهائي كأس الخليج العربي ويمتلك الفجيرة 7 نقاط محتلاً بها وصافة الترتيب خلف الوحدة بعشر نقاط.

من ناحيته أكد عبدالعزيز العنبري مدرب فريق الشارقة أن لقاء الفجيرة فرصة أخيرة عقب نهاية مباريات فريقه في المجموعة الثانية للكأس، مشيراً إلى أن النقاط متقاربة بين فرق المجموعة والفوز على الفجيرة كفيل بتأهلنا رسمياً إلى دور الـ ٨ للبطولة.

وقال: سنستمر على نفس النهج بالدفع باللاعبين الشباب في مواجهات الكأس لكي يجدوا الفرصة المناسبة من الاحتكاك في مثل هذا التوقيت.

لافتاً إلى عودة الثلاثي الأجنبي، الأوزبكي شوكوروف وريان مينديز وريكاردو غوميز من مشاركاتهم الدولية وانتظموا في التدريبات باستثناء ريكاردو الذي تعرض للإصابة في التدريبات بمعسكر منتخب بلاده ويحتاج إلى الراحة لمدة ٤ أيام.

واختتم العنبري مدرب الشارقة حديثه بالقول: نتمنى تقديم مستوى جيد وأن نستمر في حصد النتائج الإيجابية حتى نضمن التأهل لدور الثمانية والفوز على الفجيرة سيضمن لنا تحقيق هذا الهدف.

شكر

اكد ماركو ميلوني اللاعب البرازيلي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة أن فريقه يتطلع إلى تقديم مباراة قوية أمام الفجيرة بهدف اقتناص النقاط الثلاث .وقال: أشكر المدرب عبد العزيز العنبري على الثقة التي أعطاني إياها وأسعى إلى أن أكون على قدر هذه الثقة.

هدف واضح

من ناحيته عبر الجزائري مجيد بوقرة مدرب الفجيرة عن اطمئنانه لوضعية فريقه قبيل مباراة اليوم مشيراً إلى أن الذئاب في حاجة إلى أربع نقاط فقط لبلوغ مرحلة دور الثمانية وتبقت لنا مباراتان أمام الشارقة وبني ياس في الجولة الأخيرة على ملعبنا بالفجيرة، وأشار بوقرة إلى أن فريقه يؤدي أفضل ما عنده خلال مسابقة كأس الخليج العربي، وذلك بدليل المركز الحالي الذي يحتله الذئاب وهو الثاني برصيد 7 نقاط خلف العنابي المتصدر.

مشيراً إلى أنه دائماً ما يمنح فرصة اللعب للاعبي الرديف الذين يقدمون أفضل ما لديهم خلال المباريات التي يخوضونها، وحذر بوقرة من خطورة الشارقة الذي سيقاتل من أجل حجز مكان له في دور الثمانية وهو ذات الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه لافتاً إلى أنه عكف على تصويب أخطاء الفريق التي ظهرت خلال مباريات الدوري، والتي غابت عنها اللمسة الأخيرة وختام الهجمة ولكن أعود وأقول بأن في كرة القدم تحصل على عديد الفرص ولا تتوفق في التسجيل. معرباً عن أمله في استعادة محترف الفريق الليبيري وليام جبور حاسته التهديفية التي غابت تماماً هذا الموسم مع الفجيرة خصوصاً وأنه مهاجم لا يشق له غبار لكن الكرة لا تزال تعانده.