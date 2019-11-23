السماوي والإعصار.. خيار واحد

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى ــ دبي - علي الظاهري

يستقبل السماوي ضيفه الإعصار عند السادسة من مساء اليوم على ملعب استاد نادي بني ياس بالشامخة لحساب الجولة السادسة من كأس الخليج العربي في مباراة يدخلها كل فريق بخيار الفوز فقط، بحثاً عن بطاقة التأهل إلى مرحلة ثمن النهائي قبل جولة الختام المقبلة، لأن الخسارة يمكن أن تنهي فرص الخاسر في التأهل حال سارت نتائج بقية مباريات الجولة في غير مصلحته.

ويمتلك بني ياس 5 نقاط في الترتيب الخامس الذي تراجع إليه عقب خسارته الجولة الماضية أمام الوصل 0-2، فيما يضع ضيفه 4 نقاط في المركز السادس قبل الأخير، لكنه يخوض المباراة بمعنويات عالية بعد أن نجح الجولة الماضية في تحقيق فوز ثمين ومعنوي على الشارقة بهدف جدد به آمال تأهله، ليشتعل اللقاء بين الفريقين بقوة على نقاط الفوز الثمينة.

توقع

من جانبه توقع الألماني شايفر مدرب بني ياس مباراة قوية، ذاكراً أن المنافس من الفرق المتميزة التي تقف ندا لكل المنافسين، وأضاف: شاهدنا حتا يقف نداً قوياً للجزيرة ويتفوق على الشارقة، وهذا دليل على تميزه، وتأكيد على أن كرة القدم في الإمارات متطورة، وأن كل فريق مؤهل للفوز على منافسه.

وأكد المدرب الألماني أن فريقه سيخوض مباراة اليوم بكل إصرار وعزيمة وتحدٍ من أجل الفوز، مشيراً إلى أن الروح المعنوية تلعب دوراً كبيراً في تحديد النتيجة مع التحلي بالعزيمة والإصرار، وقال: نحترم المنافس، ولكننا نسعى للفوز بكل قوة حتى نتمكن من التأهل.

حظوظ

يتطلع فريق حتا إلى العودة بفوز ثمين يعزز حظوظه في التأهل إلى دور ربع النهائي، خاصة بعد أن نجح «الإعصار» في حصد ٣ نقاط من الشارقة في الجولة الماضية مما قاده إلى المركز السادس في المجموعة بدلاً من الأخير.

ويفتقد حتا لاعبه سعيد جاسم بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة الماضية، والتي سجل فيها هدف الفوز.

وأكد اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا أن المواجهة أمام بني ياس، بمثابة فرصة للتأهل إلى دور ربع النهائي من المسابقة، مشيراً إلى أن الفريق أنهى استعداداته بشكل جيد وبتحضيرات مشابهة للمباريات السابقة.

وأضاف كونتيس إن مباراة اليوم في غاية الخطورة عطفاً على إمكانات الفريق الذي يمتلك لاعبين جيدين رغم أنه لم يحصد النتائج التي يتطلع إليها في الفترة السابقة، وتعتبر نقاط الفوز الثلاث هدفاً مشتركاً بين الفريقين.

وكشف اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا أن اللاعب سعيد جاسم لن يتواجد في المباراة بعد الإصابة التي تعرض لها في المباراة السابقة، حيث تم تقييم وضع اللاعب بعد الاطلاع على التقرير الطبي الشامل حول حالته.