دبا يواجه البطائح للبقاء في صدارة دوري الأولى

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تستكمل اليوم مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري الدرجة الأولى، بإقامة مباراتين لفرق الصدارة وتحمل المواجهة الأولى بين دبا الفجيرة والبطائح عند الساعة «16:35» عصراً، ذكريات خاصة لمدرب البطائح الحالي المصري طارق السيد المدير الفني السابق للنواخذة، الذي قادهم في مناسبتين سابقتين للتأهل لدوري المحترفين، كما أن دبا سيخوض المباراة وهو في صدارة المسابقة برصيد 6 نقاط جمعها بالفوز على الذيد ومسافي فيما يحتل البطائح الوصافة مناصفة مع دبا الحصن ومصفوت ولهما أربع نقاط، وسيعتمد مدرب دبا البرازيلي سيرجيو على محترفيه الأجانب بقيادة البرازيليين فينسيوس ورودريغو اللذين يمتلكان خبرات كبيرة في مباريات دوري الدرجة الأولى بعد أن توج فينسيوس نفسه هدافاً للمسابقة خلال الموسم الماضي عندما كان برفقة فريقه دبا الحصن فيما قاد رودريغو خورفكان للتتويج بدرع الهواة والتأهل إلى مصافي دوري الخليج العربي بعد عشر سنوات قضاها أبناء الخور في ردهات المظاليم واختير رودريغو كأفضل لاعب أجنبي في المسابقة، وفي المقابل فإن البطائح سيعتمد على الحرس القديم بقيادة الحارس المخضرم خليفة الشرقي وهيثم المطروشي وسعيد راشد وحمدان قاسم إلى جانب الأجانب.

وفي المباراة الثانية يستضيف دبا الحصن بملعبه نادي مصفوت في مباراة تأتي بعنوان فك الارتباط، خصوصاً وأن الفريقين يمتلكان 4 نقاط ولم يتعرضا للهزيمة في المسابقة حتى الآن كما أن المباراة ستأتي بنكهة تدريب محلية، إذ يقود الفريقين المواطنان سليمان البلوشي مدرب الحصن، وعبد الغني المهري مدرب مصفوت.