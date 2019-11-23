العين واتحاد كلباء.. أداء واجب

المصدر: العين- طلحة عبدالله ــ كلباء- محمد فضل

يستضيف العين على ملعبه باستاد هزاع بن زايد، في السادسة من مساء اليوم، فريق اتحاد كلباء، لحساب الجولة السادسة ضمن مباريات المجموعة الأولى لمسابقة كأس الخليج العربي، وتعتبر المباراة أداء واجب، وتحصيل حاصل، كون أن نتيجتها لا تؤثر على موقف الفريقين، بعد أن ضمن العين تأهله للمرحلة التالية من المسابقة برصيد (10 نقاط) إثر فوزه الأخير على مضيفه الظفرة بالجولة السابقة، فيما خرج اتحاد كلباء رسمياً من المنافسة بعد أن تجمد رصيده في نقطة واحـدة.

ليكو: جميع المباريات مهمة

وأكد الكرواتي ليكو، المدير الفني لفريق نادي العين، أن جميع المباريات التي يخوضها فريقه في كل المنافسات تمثل له أهمية بالغة ويتطلع للفوز بنقاطها، وقال في المؤتمر الصحافي الخاص بالكشف عن استعدادات فريقه لمواجهة الليلة: نحن مطالبون بالظهور على أفضل نسق في مباراتنا الليلة أمام اتحاد كلباء، بما يقودنا لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث خصوصا ونحن نلعب بأرضنا ووسط جمهورنا، واستراتيجيتي واضحة بالاعتماد على اللاعب الأكثر اجتهاداً وأكثر عطاء في التدريبات كوننا في الجهاز الفني نتطلع إلى أن يكون جميع اللاعبين في أفضل حالاتهم دائماً، ولذلك سنعتمد على اللاعب الذي يبرهن على جاهزيته خلال الحصص التدريبية.

فرصة

وبدوره يخوض اتحاد كلباء مباراة ملعب هزاع بن زايد بأعصاب «بارده» بعد تلاشي فرص الصعود للنمور لدور الثمانية حيث يحتل الفريق مؤخرة المجموعة الثانية برصيد نقطة وحيدة وتعرضه لثلاث هزائم وبالتالي يكون أمر الصعود من المستحيلات في عُرف المدرب الأورغوياني خورخي داسيلفا والذي سيقوم بإجراء مزيد من التغييرات على تشكيلة فريقه على الرغم من استعادته لجهود لاعبيه الدوليين، وفي هذا الصدد يشير داسيلفا إلى اكتمال صفوف فريقه عقب انضمام الخماسي الدولي بعد انتهاء مشاركاتهم مع منتخباتهم خلال أيام الفيفا، لافتاً إلى أن انضمام هؤلاء لصفوف الفريق يأتي في غاية الأهمية بالنسبة له خصوصاً أن الفريق سيظهر مزيداً من التجانس والتناغم عندما يكون كافة اللاعبين متواجدين خلال التدريبات وفي المباريات.

وقال المدرب بأن كلباء يسعى لتقديم أفضل ما لديه أمام العين خلال مواجهة اليوم وأن الإعداد سار بصورة جيدة خلال الفترة الماضية، وعملت على تصحيح أخطاء الفريق التي ظهرت خلال مباراة شباب الأهلي في الجولة الماضية التي خسرناها. وقال داسيلفا: نحن بحاجة لمشاركة جميع لاعبينا من خلال مباريات الكأس.