الوحدة بعشرة لاعبين يفرض التعادل على الوصل

المصدر: ابوظبي - محمد صادق

تعادل الوحدة مع مضيفه الوصل بهدف لكل منهما في المباراة التي جرت اليوم على استاد آل نهيان ضمن مباريات الجولة السادسة من كأس الخليج العربي.

وعزز الوحدة صدارته للمجموعة الثانية بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة، وكان قد ضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي قبل المباراة، فيما أبقى الوصل على آماله في الصعود إلى الدور التالي بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث مؤقتاً في انتظار بقية نتائج الجولة غداً، والجولة الأخيرة التي يواجه فيها عجمان.

تقدم الوصل مبكراً بهدف في الدقيقة السادسة عن طريق اللاعب يوسف أحمد الذي استغل غياب الرقابة من مدافعي الوحدة، إلا أن الوحدة أدرك التعادل سريعاً عن طريق هدافه الشاب عبد الله أنور الذي سجل برأسية في الدقيقة 12، ليرفع رصيده إلى 6 أهداف في صدارة هدافي كأس الخليج العربي.

ولعب الوحدة بعشرة لاعبين منذ نهاية الشوط الأول بعد طرد مدافعه ماجد عبد الله سالم للحصول على البطاقة الصفراء الثانية.

وازدادت معاناة الوحدة في شوط المباراة الثاني بعد خروج قائده إسماعيل مطر ولاعب خط الوسط حسام محمد للإصابة.

وحاول الوصل استغلال النقص العددي في صفوف الوحدة إلا أن دفاع العنابي وقف بالمرصاد للمحاولات الوصلاوية لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين