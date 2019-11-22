المصدر: دبي- إيهاب زهدي- تصوير سالم خميس



تعادل شباب الأهلي وخورفكان سلبياً مساء اليوم، على ملعب استاد شباب الأهلي بالعوير، في إطار مباريات اليوم الأول من الجولة السادسة للمجموعة الأولى لكأس الخليج العربي لكرة القدم.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 11 نقطة، وحافظ مؤقتاً على صدارته للمجموعة الأولى، إلى حين نهاية مباراة العين واتحاد كلباء غداً السبت، ورفع خورفكان رصيده إلى 4 نقاط، وظل في المركز السادس قبل الأخير.

بدأ الفريقان المباراة برغبة هجومية واضحة، ولكن تأخرت الخطورة الفعلية إلى الدقيقة 12، عندما سدد لوفانور مهاجم شباب الأهلي، كرة قوية لامست رأس مدافع خورفكان، وغيرت مسارها وحولها الحارس إلى ركنية بصعوبة.

ورد بسمارك لخورفكان في الدقيقة 15، بتسديدة قوية تصدى لها ماجد ناصر حارس شباب الأهلي على مرتين، بدون وجود المتابعة اللازمة من مهاجمي خورفكان.

وامتلك شباب الأهلي منطقة المناورات، وحاصر خورفكان في نصف ملعبه، واعتمد على مهارات لاعبيه لكسر التكتل الدفاعي، وحاول خورفكان الاستفادة من الاندفاع الهجومي لأصحاب الأرض، في تنظيم هجمات مرتدة لم تشكل خطورة.

وأحرز بسمارك هدفاً لخورفكان في الدقيقة 40، وألغاه الحكم بداعي دفع سالمين خميس مدافع شباب الأهلي، ولم تشهد الدقائق الأخيرة أي جديد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

حافظ الفريقان على نفس طريقة الأداء في بداية الشوط الثاني، وغابت الخطورة عن هجمات الفريقين، رغم التغييرات الهجومية التي أجراها المدربين بحثاً عن زيارة أولى للشباك.

ودفع شباب الأهلي بلاعبه البرازيلي المقيم لينادرو في الدقيقة 71، بديلاً للاعب عادل وجدان من مواليد الدولة، في أول ظهور للاعب البرازيلي هداف دوري الرديف، في صفوف الفريق الأول لـ"فرسان دبي".

ولم تشهد الدقائق التالية، والأربع دقائق المحتسبة كوقت بدل ضائع أي تغيير على النتيجة، ليحصل كل فريق على نقطة، وتبقى آمال خورفكان قائمة في الوصول إلى دور الثمانية، والذي سبق وتأهل له شباب الأهلي والعين من المجموعة الأولى في الجولة الماضية.