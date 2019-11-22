3 مباريات في الجولة 6 بكأس الخليج العربي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تنطلق اليوم الجولة السادسة من كأس الخليج العربي، بثلاث مباريات، تجمع الأولى فريقي الوحدة والوصل في الثامنة والنصف مساء اليوم على استاد آل نهيان، العنابي ضمن التأهل رسمياً إلى الدور ربع النهائي للمسابقة، بعدما وصل إلى النقطة 10 من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة، أما الوصل فلا بديل أمامه عن الفوز، لحجز مقعد في الدور التالي.

وفي المباراة الثانية، يدخل شباب الأهلي لقاء ضيفه خورفكان بدون ضغوط على ملعب شباب الأهلي بالعوير، في السادسة من مساء اليوم، يملك شباب الأهلي 10 نقاط في رصيده، ويتصدر ترتيب المجموعة، بفارق المواجهات المباشرة عن العين في المركز الثاني، في المقابل، يحتل خورفكان المركز السادس قبل الأخير، وفي رصيده 3 نقاط من 4 مباريات.

وفي ثالث اللقاءات، يستضيف الجزيرة نظيره الظفرة على استاد محمد بن زايد في السادسة عصراً، يحتل الجزيرة المركز الخامس في الترتيب بـ 4 نقاط، أما الظفرة فيحتل المركز الثالث بـ 7 نقاط، في المجموعة الأولى، والعين ثانياً بالرصيد نفسه.