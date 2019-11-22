28 لاعباً في قائمة الأبيض الأولية لـ «خليجي 24»

المصدر: دبي - وام

أعلن المدير الفني لمنتخبنا الوطني، فان مارفيك، قائمة منتخبنا الوطني، استعداداً للمشاركة في دورة كأس الخليج العربي «خليجي 24»، التي ستقام في الدوحة من 26 نوفمبر الجاري، إلى 8 ديسمبر المقبل، ويلعب منتخبنا في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات العراق وقطر واليمن.

وضمت القائمة الأولية 28 لاعباً، هم: علي خصيف، وسالم راشد، وخلفان مبارك، وعلي مبخوت، وخليفة الحمادي، وزايد العامري، ومحمد العطاس، وعبد الله رمضان، وعمر عبد الرحمن (الجزيرة) وليد حسين، ومحمد مرزوق، ويوسف جابر، وإسماعيل الحمادي، وأحمد خليل (شباب الأهلي) وخالد عيسى، وأحمد برمان، وبندر الأحبابي (العين) ومحمد صالح برغش، وحمدان الكمالي، وخليل الحمادي، ومحمد حسن الشامسي (الوحدة) وعادل الحوسني، والحسن صالح، وماجد سرور، وشاهين عبد الرحمن (الشارقة) وطارق أحمد، وجاسم يعقوب (النصر) وعلي صالح (الوصل).

ويؤدي منتخبنا تدريباته اليومية بالملعب الفرعي بنادي الوصل، حتى موعد السفر المقرر بعد غد، وسيتم إعلان القائمة النهائية (23 لاعباً)، المشاركة في خليجي 24 بعد غد، عقب نهاية الحصة التدريبية، وذلك حسب لائحة البطولة. وكان منتخبنا أدى أمس حصة تدريبية في ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة بدبي، بمشاركة 18 لاعباً.