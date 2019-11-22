منتخبنا يواجه بيلاروسيا في مونديال الشاطئية

المصدر: أسونسيون - البيان الرياضي

يفتتح منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية، اليوم، مشواره في نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية المقامة في باراجواي للفترة من 21 نوفمبر لغاية الأول من ديسمبر 2019، في حين يواجه نظيره منتخب بيلاروسيا الساعة الثانية والربع فجراً بتوقيت الإمارات لحساب المجموعة الثالثة. وأجرى منتخبنا حصته التدريبية على استاد البطولة الرسمي تحت إشراف المدرب الوطني محمد المازمي، وبمشاركة جميع اللاعبين وهم: محمد حمزة، محمد البحري، وليد محمد، علي محمد، أحمد بشر، وليد بشر، عباس علي، أحمد الملاحي، هشام المنتصر، علي كريم، كمال علي، هيثم الكعبي.

وقال محمد المازمي مدرب منتخبنا: «تنتظرنا مواجهة مهمة جداً أمام خصم ليس بالسهل، درسنا بيلاروسيا جيداً وتواجهنا عدة مرات من قبل، لكن حين تلعب في كأس العالم فالأمر يختلف تماماً».