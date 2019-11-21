بوقرة: مطمئن لوضعية الفجيرة وأربع نقاط تضعنا بدور الثمانية

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

عبر الجزائري مجيد بوقرة مدرب الفجيرة عن اطمئنانه لوضعية فريقه قبيل مباراة الشارقة يوم السبت المقبل بملعب الأخير بالإمارة الباسمة.

مشيراً إلى أن الذئاب في حاجة إلى أربع نقاط فقط لبلوغ مرحلة دور الثمانية وتبقت لنا مباراتان أمام الشارقة وبني ياس في الجولة السادسة والأخيرة على ملعبنا بالفجيرة، وأشار بوقرة إلى أن فريقه يؤدي أفضل ما عنده خلال مسابقة كأس الخليج العربي، وذلك بدليل المركز الحالي الذي يحتله الذئاب وهو الثاني برصيد 7 نقاط خلف العنابي المتصدر بعشر نقاط.



مشيراً إلى أنه دائماً ما يمنح الفرص للاعبي الرديف الذين ينتهزون الفرصة ويقدمون أفضل ما لديهم خلال المباريات التي يخوضونها، وحذر بوقرة من خطورة الشارقة الذي سيقاتل من أجل حجز مكان له في دور الثمانية وهو ذات الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه لافتاً إلى أنه عكف على تصويب اخطاء الفريق التي ظهرت خلال مباريات الدوري والتي من ارتكزت على غياب اللمسة الأخيرة وختام الهجمة ولكن أعود وأقول بأن في كرة القدم تحصل على عديد الفرص ولا تتوفق في التسجيل.

معرباً عن أمله في استعادة محترف الفريق الليبيري وليام جبور حاسته التهديفية التي غابت تماماً هذا الموسم مع الفجيرة خصوصاً وأنه مهاجم لا يشق له غبار لكن الكرة لاتزال تعانده ملمحاً إلى أنه تحدث للاعب كثيراً وطالبه بضرورة التركيز والهدوء وأن الهدف سيأتي في أي جزء من المباراة.