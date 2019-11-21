داسيلفا: سعيد بعودة الدوليين قبل لقاء الزعيم

المصدر: كلباء - محمد فضل

عبّر الأورغوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء عن سعادته باكتمال صفوف فريقه عقب انضمام اللاعبين الدوليين بعد انتهاء مشاركاتهم مع منتخباتهم خلال أيام الفيفا، مشيراً إلى أن كلباء يسعى لتقديم أفضل ما لديه أمام العين خلال مواجهة يوم السبت المقبل بملعب هزاع بن زايد، وذلك ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدور التمهيدي لكأس الخليج العربي.

وأشار داسيلفا إلى أن الإعداد سار بصورة جيدة خلال الفترة الماضية، وعملت على تصحيح أخطاء الفريق التي ظهرت خلال مباراة شباب الأهلي في الجولة الماضية التي خسرناها. منوهاً بأن انضمام الدوليين يعد مكسباً للنمور سواء على صعيد الدوري أو مسابقة الكأس، خصوصاً أن الفريق سيظهر مزيداً من التجانس والتناغم عندما يكون كافة اللاعبين متواجدين خلال التدريبات وفي المباريات.

وقال داسيلفا: نحن بحاجة لمشاركة جميع لاعبينا من خلال مباريات الكأس، وأتمنى أن أُوفق في اختيار التشكيلة المناسبة التي تتمكن من تقديم العرض الأفضل أمام فريق بحجم العين، وكشف عن غياب اللاعب أحمد عامر المنضم لفريق رديف ديفرتيفو ليغانيس الإسباني، فضلاً عن شكوك تحوم حول مشاركة الثنائي يعقوب الحوسني ومنصور البلوشي لتعرضهما لنزلة برد، وسأظل أتابع حالتهما والوقوف على جاهزيتهما إلى ما قبل موعد مباراة العين بساعات.

من جانبه، قال سلطان الزعابي لاعب كلباء إنهم كلاعبين على درجة عالية من الجاهزية لمباراة العين، مشيراً إلى أن مشاركته في المباراة الماضية منحته دافعاً أكبر وثقة بعد أن خضت تجربتي الأولى مع الفريق الأول، وأنا أكثر تحمساً وأتمنى أن أتواجد ضمن تشكيلة مباراة السبت المقبل أمام الزعيم، معرباً عن أمله في أن يقدم أفضل ما لديه، وأن يكون عند حسن ظن ثقة مدرب النمور داسيلفا.