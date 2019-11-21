العنبري: نسعى لنتيحة إيجابية في اللقاء الأخير

المصدر: الشارقة - عزالدين جادالله

اكد عبدالعزيز العنبري مدرب فريق الشارقة أن لقاء الفجيرة فرصة أخيرة عقب نهاية مباريات فريقه في المجموعة الثانية لكأس الخليج العربي، مشيرا إلى أن النقاط متقاربة بين فرق المجموعة والفوز على الفجيرة كفيل بتأهلنا رسميا إلى دور ال٨ للبطولة.

وقال: سنستمر على نفس النهج بالدفع باللاعبين الشباب في مواجهات الكأس لكي يجدوا الفرصة المناسبة من الاحتكاك في مثل هذا التوقيت.

واضاف: لقد عاد الثلاثي الأجنبي شوكوروف وريان مينديز وريكاردو غوميز من مشاركاتهم الدولية وانتظموا في التدريبات باستثناء ريكاردو الذي تعرض للإصابة في التدريبات مع معسكر منتخب بلاده ويحتاج إلى الراحة لمدة ٤ أيام.