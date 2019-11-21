10 فرق تدشن دوري الدرجة الثانية اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق مساء اليوم منافسات دوري الدرجة الثانية، الذي ينظمه اتحاد الكرة لأول مرة، وبمشاركة 10 فرق خاصة مملوكة لأشخاص اعتياديين، من دون أي دعم حكومي، يتنافسون بنظام الذهاب والإياب، بواقع 18 جولة، على أن يقام النهائي 28 مارس المقبل، وتم تسجيل ما يقارب 400 لاعب في جميع الفرق، بما فيهم لاعبون مواطنون وأجانب.

ويلتقي اليوم بالجولة الأولى سيتي مع الفلاح بملعب مدرسة كينغز في البرشاء 3 في دبي، والحزم وسبورت في نادي بني ياس الملعب رقم (3).

وتستكمل مباريات الجولة غداً، بلقاء الموج مع ريجونال على ملعب نادي الجزيرة الحمراء في رأس الخيمة، ويونايتد مع الهلال يونايتد بملعب مدرسة دبي البريطانية، وتختتم الجولة بلقاء كلية الدار وكواترو بعد غد باستاد ذا سيفنز بدبي.

سعادة

وأعرب المهندس مروان بن غليطة رئيس الاتحاد، عن سعادته بانطلاق المسابقة الجديدة، وتوسعة قاعدة اللعبة في الدولة، وتنفيذ رؤية اتحاد كرة القدم 2030، والتي تطمح إلى تطوير كرة القدم في جميع المجالات، من أجل الوصول إلى أفضل الممارسات الرياضية الممكنة على مستوى القارة.

وأكد محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، أن إطلاق دوري الدرجة الثانية، هو تعبير عن المستوى الذي ستصل إليه كرة الإمارات في المستقبل القريب، عبر إيصال رسالة واضحة بدعم لعبة كرة القدم وتوسيعها، لتشمل جميع القطاعات في الدولة، وإشراك أكبر قدر ممكن من الشباب المواطن والمقيم، في عملية امتلاك وإدارة الأندية، وممارسة كرة القدم بشكل عام.

رؤية

وسعى اتحاد كرة القدم، متمثلاً بلجانه العاملة في إطار الرؤية الجديدة لاتحاد الكرة 2030، التي تهدف إلى تطوير لعبة كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى وضع الشكل النهائي لدوري الدرجة الثانية، عبر صياغة اللوائح والقوانين، وآلية تسجيل اللاعبين، وعملية تسجيل الفرق، وآلية اختيار الفرق المخولة، للوصول إلى هذا الوقت المناسب لإطلاق الدوري، من أجل رفع جودة المسابقات، ومنح الفرصة أمام المدربين المواطنين للعمل في الفرق التي ستشارك في هذه المسابقة.